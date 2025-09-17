Saatvik Green Energy Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
1,087.97
608.59
Excise Duty
0
0
Net Sales
1,087.97
608.59
Other Operating Income
0
0
Other Income
9.22
9.04
Total Income
1,097.18
617.63
Total Expenditure
940.34
593.76
PBIDT
156.84
23.87
Interest
14.23
10.59
PBDT
142.61
13.28
Depreciation
10.74
6.62
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
36.26
3.15
Deferred Tax
-4.86
-1.23
Reported Profit After Tax
100.47
4.75
Minority Interest After NP
0.06
0
Net Profit after Minority Interest
100.42
4.75
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
100.42
4.75
EPS (Unit Curr.)
59.41
2.76
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
3.38
3.38
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
14.41
3.92
PBDTM(%)
13.1
2.18
PATM(%)
9.23
0.78
