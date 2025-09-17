Saatvik Green Energy Ltd Quarterly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Jun-2024
|Jun-2023
Gross Sales
245.98
233.5
Excise Duty
0
0
Net Sales
245.98
233.5
Other Operating Income
0
0
Other Income
8.12
2.44
Total Income
254.09
235.94
Total Expenditure
213.5
212.57
PBIDT
40.59
23.37
Interest
6.65
3.28
PBDT
33.95
20.1
Depreciation
4.35
1.14
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
10.28
3.5
Deferred Tax
-1.93
1.48
Reported Profit After Tax
21.25
13.98
Minority Interest After NP
-0.02
0
Net Profit after Minority Interest
21.26
13.98
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
21.26
13.98
EPS (Unit Curr.)
12.51
8.25
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
3.38
3.38
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
16.5
10
PBDTM(%)
13.8
8.6
PATM(%)
8.63
5.98
