Vikram Solar Ltd Annually Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
Gross Sales
2,510.99
2,073.23
1,730.31
1,610.14
1,639.68
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
2,510.99
2,073.23
1,730.31
1,610.14
1,639.68
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
12.97
18.68
12.74
17.46
22.29
Total Income
2,523.96
2,091.91
1,743.05
1,627.6
1,661.97
Total Expenditure
2,124.06
1,887.05
1,671.63
1,433.1
1,499.79
PBIDT
399.91
204.86
71.42
194.5
162.18
Interest
154.62
122.05
102.87
99.48
94.97
PBDT
245.29
82.81
-31.46
95.02
67.22
Depreciation
138.01
63.94
47.98
38.83
36.78
Minority Interest Before NP
0
0
0
0
0
Tax
19.66
4.56
1.87
10.82
6.16
Deferred Tax
7.91
-0.17
-18.37
7.18
1.76
Reported Profit After Tax
79.72
14.49
-62.94
38.19
22.52
Minority Interest After NP
0
0
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
79.72
14.49
-62.94
38.19
22.52
Extra-ordinary Items
-8.65
0
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
88.37
14.49
-62.94
38.19
22.52
EPS (Unit Curr.)
3.08
0.56
-2.43
18.24
5.79
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
0
0
Equity
258.83
258.83
258.83
23.53
27.93
Public Shareholding (Number)
0
0
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
0
PBIDTM(%)
15.92
9.88
4.12
12.07
9.89
PBDTM(%)
9.76
3.99
-1.81
5.9
4.09
PATM(%)
3.17
0.69
-3.63
2.37
1.37
Invest wise with Expert advice
