Vikram Solar Ltd Half Yearly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2022
|Sept-2021
Gross Sales
1,132.46
597.85
Excise Duty
0
0
Net Sales
1,132.46
597.85
Other Operating Income
0
0
Other Income
5.24
7.5
Total Income
1,137.69
605.35
Total Expenditure
1,101.56
570.07
PBIDT
36.13
35.29
Interest
55.8
47.07
PBDT
-19.67
-11.79
Depreciation
28.62
19.36
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
0.64
1.23
Deferred Tax
-4.95
-13.42
Reported Profit After Tax
-43.98
-18.96
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
-43.98
-18.96
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
-43.98
-18.96
EPS (Unit Curr.)
0
-8.37
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
258.83
23.53
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
3.19
5.9
PBDTM(%)
-
-
PATM(%)
-3.88
-3.17
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.