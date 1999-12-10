HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G
Summary Info
Fund Name
: HDFC Mutual Fund
Scheme Name
: HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G
AMC
: HDFC Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Fund of Funds - Equity
Launch Date
: 20-Jul-2026
Fund Manager
: Nandita Menezes
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G - Nav Details
Nav Date
: 06-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 10.0411
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: In respect of each purchase / switch-in of Units, an Exit Load of 1% is payable if Units are redeemed / switched-out within 15 days from the date of allotment. No Exit Load is payable if Units are redeemed / switched-out after 15 days from the date of allotment.
HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G- NAV Chart
HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Avg
2.48
1.95
3.78
7.68
15.08
17.91
12.51
11.54
|Category Best
8.89
9.53
12.29
45.87
64.5
46.8
30.71
33.82
|Category Worst
-1.25
-4.98
-7.68
-4.36
-1.14
8.52
3.25
-4.26
HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G- Latest Dividends
No Records Found
HDFC Nifty Metal ETF FOF Direct G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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