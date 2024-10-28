JioBlackRock Large Cap Fund Regular G
Summary Info
Fund Name
: Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Large Cap Fund Regular G
AMC
: Jio Blackrock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Diversified
Launch Date
: 17-Aug-2026
Fund Manager
: Tanvi Kacheria
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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JioBlackRock Large Cap Fund Regular G - Nav Details
Nav Date
: 20-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 9.9675
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Large Cap Fund Regular G- NAV Chart
JioBlackRock Large Cap Fund Regular G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.22
|Category Avg
-0.17
2.21
7.28
6.26
6.53
15.36
14
13.89
|Category Best
2.26
8.2
23.21
32.67
32.75
41.63
25.57
42.95
|Category Worst
-1.72
-10.51
-5.87
-10.06
-15.44
-1.78
1.64
-11.17
JioBlackRock Large Cap Fund Regular G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Large Cap Fund Regular G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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