JioBlackRock Money Market Fund Regular G
Summary Info
Fund Name
: Jio BlackRock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Money Market Fund Regular G
AMC
: Jio BlackRock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Liquid Funds
Launch Date
: 17-Aug-2026
Fund Manager
: Vikrant Mehta
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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JioBlackRock Money Market Fund Regular G - Nav Details
Nav Date
: 27-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 1001.6859
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Money Market Fund Regular G- NAV Chart
JioBlackRock Money Market Fund Regular G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.1
|Category Avg
0.07
0.39
1.5
2.9
5.57
6.22
5.86
5.85
|Category Best
1.3
1.64
17.39
19.3
22.88
21.72
14.82
91.05
|Category Worst
-0.43
-13.3
-13.3
-8.99
-21.85
-4.02
-2.45
-0.01
JioBlackRock Money Market Fund Regular G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Money Market Fund Regular G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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