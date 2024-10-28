JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G
Summary Info
Fund Name
: Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G
AMC
: Jio Blackrock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Gilt Funds - Medium & Long Term
Launch Date
: 17-Aug-2026
Fund Manager
: Vikrant Mehta
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G - Nav Details
Nav Date
: 24-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 9.983
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G- NAV Chart
JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.06
|Category Avg
-0.46
0.21
2.9
2.76
5.13
6.95
5.6
7.13
|Category Best
0.08
10.09
13.94
12.71
14.16
9.14
7.45
9.22
|Category Worst
-1.51
-5.83
-2.48
-3.79
-3.39
3.03
3.85
-0.61
JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Nifty 8 13 yr G Sec Index Fund Reg G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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