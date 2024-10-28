JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G
Summary Info
Fund Name
: Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G
AMC
: Jio Blackrock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 17-Aug-2026
Fund Manager
: Tanvi Kacheria
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G - Nav Details
Nav Date
: 24-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 10.0143
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G- NAV Chart
JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.77
|Category Avg
-0.33
1.22
4.82
2.57
3.59
13.62
11.11
8.23
|Category Best
2.52
7.66
17.93
23.25
39.28
31.26
18.47
28.68
|Category Worst
-2.65
-4.15
-8.35
-14.44
-18.06
0.6
6.71
-17.85
JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Reg G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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