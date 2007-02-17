Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M
Summary Info
Fund Name
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name
: Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M
AMC
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Ultra Short Term Funds
Launch Date
: 18-Jun-2026
Fund Manager
: Deepak Agrawal
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M - Nav Details
Nav Date
: 23-Jun-2026
NAV [Rs.]
: 1001.0601
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M- NAV Chart
Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.03
|Category Avg
1.92
0.95
1.63
2.85
5.82
7
6.2
6.6
|Category Best
337.94
13.39
12.69
12.12
12.42
11.33
9.81
11.08
|Category Worst
-1.26
-0.57
-
-
-0.02
-5.22
-0.87
-12.71
Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M- Latest Dividends
No Records Found
Kotak Low Duration Fund Regular IDCW M- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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