Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW
Summary Info
Fund Name
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name
: Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW
AMC
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Ultra Short Term Funds
Launch Date
: 07-Sep-2026
Fund Manager
: Deepak Agrawal
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Invest wise with Expert advice
Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW - Nav Details
Nav Date
: 10-Sep-2026
NAV [Rs.]
: 10.0038
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW- NAV Chart
Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
0.01
|Category Avg
0.08
0.43
1.77
3.28
6.19
7.07
6.33
6.56
|Category Best
0.22
4.95
19.42
21.41
24.95
12.91
9.91
11.01
|Category Worst
-1.59
-1.12
-5.34
-3.9
-1.4
-5.17
-0.72
-12.54
Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW- Latest Dividends
No Records Found
Kotak Ultra Short Term Fund Regular IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement