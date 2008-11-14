Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF
Summary Info
Fund Name
: Motilal Oswal Mutual Fund
Scheme Name
: Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF
AMC
: Motilal Oswal Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 03-Aug-2026
Fund Manager
: Swapnil Mayekar
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Invest wise with Expert advice
Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF - Nav Details
Nav Date
: 06-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 11.304
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF- NAV Chart
Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Avg
1.81
1.7
2.14
1.91
14.22
15.59
11.89
12.63
|Category Best
7.92
14.37
11.91
32.32
96.82
44.8
29.61
128.94
|Category Worst
-1.73
-7.03
-11.77
-12.34
-16.25
-0.35
1.67
-21.95
Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF- Latest Dividends
No Records Found
Motilal Oswal Nifty Oil Gas ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement