Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI
Summary Info
Fund Name
: Tata Mutual Fund
Scheme Name
: Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI
AMC
: Tata Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Fund of Funds - Equity
Launch Date
: 22-Jun-2026
Fund Manager
: RahulSingh
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI - Nav Details
Nav Date
: 24-Jun-2026
NAV [Rs.]
: -
Buy/Resale Price [Rs.]
: -
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: -
Entry Load %
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Exit Load %
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Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI- NAV Chart
Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
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Since INC
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Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI- Latest Dividends
No Records Found
Tata Multi Sector Passive FOF Regular IDCW RI- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 1000
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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