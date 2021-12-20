Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: Zerodha Mutual Fund
Scheme Name
: Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G
AMC
: Zerodha Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 01-Apr-2026
Fund Manager
: Kedarnath Mirajkar
Net Assets (Rs. cr)
: 19.34
Invest wise with Expert advice
Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 06-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 10.3663
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- NAV Chart
Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
1.12
1.02
2.75
-
-
-
-
3.66
|Category Avg
1.76
2
3.35
3.26
6.57
13.83
11.31
8.63
|Category Best
7.75
14.32
12.39
26.3
38.63
30.44
17.9
29.86
|Category Worst
-1.4
-4.98
-11.87
-12.5
-16.84
1.77
7.5
-17.05
Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|3.19
|7743
|0.61
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|2.57
|3622
|0.49
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|2.28
|3415
|0.44
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|1.47
|1537
|0.28
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|1.35
|677
|0.26
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|1.26
|591
|0.24
|Equity
|SBI
|Banks
|1.10
|2090
|0.21
|Equity
|Axis Bank
|Banks
|1.01
|1452
|0.19
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|0.91
|1773
|0.17
|Equity
|Kotak Mah. Bank
|Banks
|0.75
|3722
|0.14
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|0.72
|4874
|0.13
|Equity
|M & M
|Automobiles
|0.71
|451
|0.13
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|0.70
|1355
|0.13
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|0.69
|4087
|0.13
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|0.62
|423
|0.12
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|0.61
|20171
|0.11
|Equity
|TCS
|IT - Software
|0.54
|516
|0.10
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|0.53
|215
|0.10
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|0.52
|205
|0.10
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|0.52
|1092
|0.10
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.51
|2417
|0.10
|Equity
|Sun Pharma.Inds.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.51
|535
|0.09
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.50
|645
|0.09
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|0.50
|939
|0.09
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.50
|402
|0.09
|Equity
|Eternal
|Retailing
|0.50
|3655
|0.09
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|0.49
|448
|0.09
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|0.49
|442
|0.09
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|0.48
|573
|0.09
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|0.47
|208
|0.09
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|0.45
|63
|0.08
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.45
|88
|0.08
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|0.45
|11003
|0.08
|Equity
|NTPC
|Power
|0.44
|2397
|0.08
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|0.43
|2136
|0.08
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|0.42
|864
|0.08
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|0.41
|68
|0.08
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|0.41
|698
|0.07
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|0.40
|4179
|0.07
|Equity
|Persistent Syste
|IT - Software
|0.40
|180
|0.07
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.38
|4745
|0.07
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|0.38
|1811
|0.07
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|0.38
|708
|0.07
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|0.37
|877
|0.07
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.37
|21
|0.07
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.37
|459
|0.07
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.36
|2269
|0.07
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|0.36
|29130
|0.07
|Equity
|ICICI Lombard
|Insurance
|0.36
|403
|0.07
|Equity
|Hindalco Inds.
|Non - Ferrous Metals
|0.36
|732
|0.07
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|0.35
|439
|0.06
|Equity
|Coforge
|IT - Software
|0.34
|454
|0.06
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.34
|5902
|0.06
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.34
|45658
|0.06
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.33
|240
|0.06
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|0.33
|358
|0.06
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|0.33
|57
|0.06
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|0.32
|2197
|0.06
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|0.32
|1592
|0.06
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|0.32
|635
|0.06
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|0.31
|114
|0.06
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.31
|309
|0.06
|Equity
|JSW Energy
|Power
|0.30
|1016
|0.05
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|0.29
|219
|0.05
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|0.29
|2382
|0.05
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|0.29
|181
|0.05
|Equity
|JSW Steel
|Ferrous Metals
|0.28
|455
|0.05
|Equity
|KEI Industries
|Industrial Products
|0.28
|102
|0.05
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|0.28
|309
|0.05
|Equity
|Trent
|Retailing
|0.28
|168
|0.05
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|99
|0.05
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|249
|0.05
|Equity
|HCL Technologies
|IT - Software
|0.28
|512
|0.05
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.28
|4622
|0.05
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|0.28
|56
|0.05
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.27
|177
|0.05
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|0.27
|1365
|0.05
|Equity
|Coal India
|Consumable Fuels
|0.27
|1211
|0.05
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.27
|930
|0.05
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.27
|117
|0.05
|Equity
|Bajaj Finserv
|Finance
|0.26
|292
|0.05
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|0.26
|129
|0.05
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|0.26
|362
|0.05
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.26
|6250
|0.05
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.26
|1214
|0.05
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|0.26
|1487
|0.05
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.25
|5878
|0.05
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.25
|428
|0.04
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.25
|387
|0.04
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.25
|600
|0.04
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.25
|192
|0.04
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.24
|163
|0.04
|Equity
|360 ONE
|Capital Markets
|0.24
|441
|0.04
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.24
|219
|0.04
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|0.23
|65
|0.04
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.23
|323
|0.04
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|0.23
|1448
|0.04
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.23
|224
|0.04
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.23
|286
|0.04
|Equity
|Adani Power
|Power
|0.22
|1970
|0.04
|Equity
|Apar Inds.
|Electrical Equipment
|0.22
|28
|0.04
|Equity
|O N G C
|Oil
|0.22
|1850
|0.04
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.22
|40
|0.04
|Equity
|S A I L
|Ferrous Metals
|0.22
|2464
|0.04
|Equity
|Apollo Hospitals
|Healthcare Services
|0.21
|49
|0.04
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.21
|1006
|0.04
|Equity
|Tech Mahindra
|IT - Software
|0.21
|302
|0.04
|Equity
|Tata Motors
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.21
|993
|0.04
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.21
|224
|0.04
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.21
|10
|0.04
|Equity
|Adani Enterp.
|Metals & Minerals Trading
|0.21
|136
|0.04
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|0.20
|92
|0.04
|Equity
|Divi's Lab.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|61
|0.04
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.20
|200
|0.04
|Equity
|Ipca Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|235
|0.03
|Equity
|Max Healthcare
|Healthcare Services
|0.20
|353
|0.03
|Equity
|Dr Reddy's Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|290
|0.03
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.20
|199
|0.03
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|267
|0.03
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|0.20
|112
|0.03
|Equity
|Lloyds Metals
|Minerals & Mining
|0.20
|214
|0.03
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.20
|929
|0.03
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.19
|3
|0.03
|Equity
|J K Cements
|Cement & Cement Products
|0.19
|70
|0.03
|Equity
|SBI Life Insuran
|Insurance
|0.19
|213
|0.03
|Equity
|Jio Financial
|Finance
|0.19
|1558
|0.03
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|0.19
|65
|0.03
|Equity
|Cholaman.Inv.&Fn
|Finance
|0.18
|204
|0.03
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.18
|519
|0.03
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.18
|220
|0.03
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.18
|1274
|0.03
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|0.18
|1125
|0.03
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.18
|81
|0.03
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.18
|200
|0.03
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.18
|304
|0.03
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.18
|138
|0.03
|Equity
|Tata Motors PVeh
|Automobiles
|0.18
|996
|0.03
|Equity
|Adani Total Gas
|Gas
|0.17
|473
|0.03
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.17
|109
|0.03
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.17
|1910
|0.03
|Equity
|Thermax
|Electrical Equipment
|0.17
|66
|0.03
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.17
|310
|0.03
|Equity
|Tata Consumer
|Agricultural Food & other Products
|0.17
|309
|0.03
|Equity
|Varun Beverages
|Beverages
|0.17
|652
|0.03
|Equity
|AIA Engineering
|Industrial Products
|0.17
|65
|0.03
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.16
|670
|0.03
|Equity
|Life Insurance
|Insurance
|0.16
|756
|0.03
|Equity
|Bank of Maha
|Banks
|0.16
|3472
|0.03
|Equity
|Samvardh. Mothe.
|Auto Components
|0.16
|2109
|0.03
|Equity
|CG Power & Ind
|Electrical Equipment
|0.16
|327
|0.03
|Equity
|Tata Power Co.
|Power
|0.15
|797
|0.03
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.15
|511
|0.03
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.15
|775
|0.03
|Equity
|Indian Hotels Co
|Leisure Services
|0.15
|418
|0.02
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.15
|136
|0.02
|Equity
|HDFC Life Insur.
|Insurance
|0.15
|512
|0.02
|Equity
|Power Fin.Corpn.
|Finance
|0.15
|694
|0.02
|Equity
|B P C L
|Petroleum Products
|0.15
|966
|0.02
|Equity
|Bank of India
|Banks
|0.15
|2072
|0.02
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.14
|512
|0.02
|Equity
|Lenskart Solut.
|Automobiles
|0.14
|555
|0.02
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|Chemicals & Petrochemicals
|0.14
|72
|0.02
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.14
|68
|0.02
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|0.14
|55
|0.02
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.14
|588
|0.02
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.14
|667
|0.02
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.14
|208
|0.02
|Equity
|ICICI AMC
|Capital Markets
|0.13
|81
|0.02
|Equity
|HDB FINANC SER
|Finance
|0.13
|351
|0.02
|Equity
|LG Electronics
|Consumer Durables
|0.13
|169
|0.02
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.13
|514
|0.02
|Equity
|Billionbrains
|Capital Markets
|0.13
|1276
|0.02
|Equity
|HDFC AMC
|Capital Markets
|0.13
|97
|0.02
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.13
|35
|0.02
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.13
|657
|0.02
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|Capital Markets
|0.13
|265
|0.02
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|0.12
|1780
|0.02
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.12
|485
|0.02
|Equity
|Adani Energy Sol
|Power
|0.12
|165
|0.02
|Equity
|Ajanta Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.12
|71
|0.02
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.12
|590
|0.02
|Equity
|Bank of Baroda
|Banks
|0.12
|885
|0.02
|Equity
|General Insuranc
|Insurance
|0.12
|658
|0.02
|Equity
|Adani Green
|Power
|0.12
|159
|0.02
|Equity
|Apollo Tyres
|Auto Components
|0.12
|551
|0.02
|Equity
|Authum Invest
|Finance
|0.12
|452
|0.02
|Equity
|Pidilite Inds.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.12
|147
|0.02
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|0.12
|1365
|0.02
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|0.11
|135
|0.02
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.11
|968
|0.02
|Equity
|Vedanta
|Diversified Metals
|0.11
|810
|0.02
|Equity
|Torrent Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.11
|49
|0.02
|Equity
|Tata Elxsi
|IT - Software
|0.11
|59
|0.02
|Equity
|GAIL (India)
|Gas
|0.11
|1281
|0.02
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.11
|188
|0.02
|Equity
|Cochin Shipyard
|Industrial Manufacturing
|0.11
|144
|0.02
|Equity
|REC Ltd
|Finance
|0.11
|593
|0.02
|Equity
|Bharat Dynamics
|Aerospace & Defense
|0.11
|156
|0.02
|Equity
|Bajaj Holdings
|Finance
|0.10
|20
|0.02
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|0.10
|198
|0.02
|Equity
|Solar Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.10
|11
|0.02
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.10
|8
|0.02
|Equity
|Canara Bank
|Banks
|0.10
|1596
|0.02
|Equity
|Godrej Consumer
|Personal Products
|0.09
|191
|0.01
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.09
|128
|0.01
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|0.09
|143
|0.01
|Equity
|DLF
|Realty
|0.09
|303
|0.01
|Equity
|United Spirits
|Beverages
|0.09
|139
|0.01
|Equity
|KPIT Technologi.
|IT - Software
|0.09
|279
|0.01
|Equity
|Jindal Steel
|Ferrous Metals
|0.09
|175
|0.01
|Equity
|NLC India
|Power
|0.09
|554
|0.01
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.09
|553
|0.01
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|0.08
|946
|0.01
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|0.08
|1347
|0.01
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.08
|70
|0.01
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.08
|827
|0.01
|Equity
|Punjab Natl.Bank
|Banks
|0.08
|1587
|0.01
|Equity
|A B B
|Electrical Equipment
|0.08
|24
|0.01
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.08
|57
|0.01
|Equity
|CRISIL
|Finance
|0.08
|41
|0.01
|Equity
|Bajaj Housing
|Finance
|0.08
|1887
|0.01
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.08
|123
|0.01
|Equity
|Bosch
|Auto Components
|0.08
|4
|0.01
|Equity
|LTM
|IT - Software
|0.08
|45
|0.01
|Equity
|Union Bank (I)
|Banks
|0.08
|920
|0.01
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.08
|59
|0.01
|Equity
|Shree Cement
|Cement & Cement Products
|0.07
|6
|0.01
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.07
|1584
|0.01
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.07
|69
|0.01
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|0.07
|50
|0.01
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|Finance
|0.07
|222
|0.01
|Equity
|Siemens
|Electrical Equipment
|0.07
|41
|0.01
|Equity
|L&T Technology
|IT - Services
|0.07
|47
|0.01
|Equity
|Siemens Ener.Ind
|Electrical Equipment
|0.07
|40
|0.01
|Equity
|ACC
|Cement & Cement Products
|0.07
|102
|0.01
|Equity
|Zydus Lifesci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.06
|119
|0.01
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.06
|4
|0.01
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|0.06
|252
|0.01
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|0.06
|68
|0.01
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|0.06
|134
|0.01
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|0.06
|290
|0.01
|Equity
|Honeywell Auto
|Industrial Manufacturing
|0.06
|3
|0.01
|Equity
|Anthem Bioscienc
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.05
|147
|0.01
|Equity
|Hindustan Zinc
|Non - Ferrous Metals
|0.05
|205
|0.01
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.04
|74
|0.00
|Equity
|SJVN
|Power
|0.04
|1174
|0.00
|Equity
|I R F C
|Finance
|0.04
|923
|0.00
|Equity
|Mazagon Dock
|Industrial Manufacturing
|0.04
|33
|0.00
|Equity
|Tata Capital
|Finance
|0.03
|204
|0.00
|Equity
|New India Assura
|Insurance
|0.03
|407
|0.00
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