iifl-logo

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G

Summary Info

Fund Name

Zerodha Mutual Fund

Scheme Name

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G

AMC

Zerodha Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

01-Apr-2026

Fund Manager

Kedarnath Mirajkar

Net Assets (Rs. cr)

19.34

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G - Nav Details

Nav Date

:  06-Aug-2026

NAV [Rs.]

:  10.3663

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- NAV Chart

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
1.12
1.02
2.75
-
-
-
-
3.66
Category Avg
1.76
2
3.35
3.26
6.57
13.83
11.31
8.63
Category Best
7.75
14.32
12.39
26.3
38.63
30.44
17.9
29.86
Category Worst
-1.4
-4.98
-11.87
-12.5
-16.84
1.77
7.5
-17.05

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Latest Dividends

No Records Found

Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Dir G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
Vedanta Aluminiu676
Vedanta Power676
Malco Energy676
Vedanta Iron & S676

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityHDFC BankBanks3.1977430.61
EquityICICI BankBanks2.5736220.49
EquityReliance IndustrPetroleum Products2.2834150.44
EquityBharti AirtelTelecom - Services1.4715370.28
EquityBSECapital Markets1.356770.26
EquityLarsen & ToubroConstruction1.265910.24
EquitySBIBanks1.1020900.21
EquityAxis BankBanks1.0114520.19
EquityInfosysIT - Software0.9117730.17
EquityKotak Mah. BankBanks0.7537220.14
EquityITCDiversified FMCG0.7248740.13
EquityM & MAutomobiles0.714510.13
EquityBajaj FinanceFinance0.7013550.13
EquityFederal BankBanks0.6940870.13
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets0.624230.12
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment0.61201710.11
EquityTCSIT - Software0.545160.10
EquityHero MotocorpAutomobiles0.532150.10
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment0.522050.10
EquityIndusInd BankBanks0.5210920.10
EquityB H E LElectrical Equipment0.5124170.10
EquitySun Pharma.Inds.Pharmaceuticals & Biotechnology0.515350.09
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.506450.09
EquityAU Small FinanceBanks0.509390.09
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology0.504020.09
EquityEternalRetailing0.5036550.09
EquityHind. UnileverDiversified FMCG0.494480.09
EquityBharat ForgeAuto Components0.494420.09
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)0.485730.09
EquityTitan CompanyConsumer Durables0.472080.09
EquityMaruti SuzukiAutomobiles0.45630.08
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.45880.08
EquityIDFC First BankBanks0.45110030.08
EquityNTPCPower0.4423970.08
EquityIndus TowersTelecom - Services0.4321360.08
EquityFortis Health.Healthcare Services0.428640.08
EquityDixon Technolog.Consumer Durables0.41680.08
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)0.416980.07
EquityTata SteelFerrous Metals0.4041790.07
EquityPersistent SysteIT - Software0.401800.07
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.3847450.07
EquityBharat ElectronAerospace & Defense0.3818110.07
EquityShriram FinanceFinance0.387080.07
EquityMaricoAgricultural Food & other Products0.378770.07
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.37210.07
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.374590.07
EquityFSN E-CommerceRetailing0.3622690.07
EquityYes BankBanks0.36291300.07
EquityICICI LombardInsurance0.364030.07
EquityHindalco Inds.Non - Ferrous Metals0.367320.07
EquityMax FinancialInsurance0.354390.06
EquityCoforgeIT - Software0.344540.06
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.3459020.06
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.34456580.06
EquitySRFChemicals & Petrochemicals0.332400.06
EquityAdani PortsTransport Infrastructure0.333580.06
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products0.33570.06
EquityPower Grid CorpnPower0.3221970.06
EquityH P C LPetroleum Products0.3215920.06
EquityInfo Edg.(India)Retailing0.326350.06
EquityInterglobe AviatTransport Services0.311140.06
EquityPhoenix MillsRealty0.313090.06
EquityJSW EnergyPower0.3010160.05
EquityAsian PaintsConsumer Durables0.292190.05
EquitySwiggyRetailing0.2923820.05
EquityGrasim IndsCement & Cement Products0.291810.05
EquityJSW SteelFerrous Metals0.284550.05
EquityKEI IndustriesIndustrial Products0.281020.05
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products0.283090.05
EquityTrentRetailing0.281680.05
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.28990.05
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.282490.05
EquityHCL TechnologiesIT - Software0.285120.05
EquityVishal Mega MartRetailing0.2846220.05
EquityBajaj AutoAutomobiles0.28560.05
EquityTube InvestmentsAuto Components0.271770.05
EquityAditya Birla CapFinance0.2713650.05
EquityCoal IndiaConsumable Fuels0.2712110.05
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals0.279300.05
EquitySundaram FinanceFinance0.271170.05
EquityBajaj FinservFinance0.262920.05
EquityRadico KhaitanBeverages0.261290.05
EquityNestle IndiaFood Products0.263620.05
EquityNHPC LtdPower0.2662500.05
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology0.2612140.05
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals0.2614870.05
EquityNMDCMinerals & Mining0.2558780.05
EquityHavells IndiaConsumer Durables0.254280.04
EquityVoltasConsumer Durables0.253870.04
EquityIndian BankBanks0.256000.04
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.251920.04
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.241630.04
Equity360 ONECapital Markets0.244410.04
EquityMphasisIT - Software0.242190.04
EquityEicher MotorsAutomobiles0.23650.04
EquityTorrent PowerPower0.233230.04
EquityL&T Finance LtdFinance0.2314480.04
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.232240.04
EquityPrestige EstatesRealty0.232860.04
EquityAdani PowerPower0.2219700.04
EquityApar Inds.Electrical Equipment0.22280.04
EquityO N G COil0.2218500.04
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.22400.04
EquityS A I LFerrous Metals0.2224640.04
EquityApollo HospitalsHealthcare Services0.21490.04
EquityDabur IndiaPersonal Products0.2110060.04
EquityTech MahindraIT - Software0.213020.04
EquityTata MotorsAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.219930.04
EquityGodrej Propert.Realty0.212240.04
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.21100.04
EquityAdani Enterp.Metals & Minerals Trading0.211360.04
EquityHind.AeronauticsAerospace & Defense0.20920.04
EquityDivi's Lab.Pharmaceuticals & Biotechnology0.20610.04
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.202000.04
EquityIpca Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.202350.03
EquityMax HealthcareHealthcare Services0.203530.03
EquityDr Reddy's LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.202900.03
EquityTata CommTelecom - Services0.201990.03
EquityCiplaPharmaceuticals & Biotechnology0.202670.03
EquityTVS Motor Co.Automobiles0.201120.03
EquityLloyds MetalsMinerals & Mining0.202140.03
EquityOil IndiaOil0.209290.03
EquityMRFAuto Components0.1930.03
EquityJ K CementsCement & Cement Products0.19700.03
EquitySBI Life InsuranInsurance0.192130.03
EquityJio FinancialFinance0.1915580.03
EquityCummins IndiaIndustrial Products0.19650.03
EquityCholaman.Inv.&FnFinance0.182040.03
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.185190.03
EquityBlue StarConsumer Durables0.182200.03
EquityPetronet LNGGas0.1812740.03
EquityM & M Fin. Serv.Finance0.1811250.03
EquityAvenue Super.Retailing0.18810.03
EquityOberoi RealtyRealty0.182000.03
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.183040.03
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.181380.03
EquityTata Motors PVehAutomobiles0.189960.03
EquityAdani Total GasGas0.174730.03
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.171090.03
EquityITC HotelsLeisure Services0.1719100.03
EquityThermaxElectrical Equipment0.17660.03
EquityUno MindaAuto Components0.173100.03
EquityTata ConsumerAgricultural Food & other Products0.173090.03
EquityVarun BeveragesBeverages0.176520.03
EquityAIA EngineeringIndustrial Products0.17650.03
EquityICICI Pru LifeInsurance0.166700.03
EquityLife InsuranceInsurance0.167560.03
EquityBank of MahaBanks0.1634720.03
EquitySamvardh. Mothe.Auto Components0.1621090.03
EquityCG Power & IndElectrical Equipment0.163270.03
EquityTata Power Co.Power0.157970.03
EquitySBI CardsFinance0.155110.03
EquityExide Inds.Auto Components0.157750.03
EquityIndian Hotels CoLeisure Services0.154180.02
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.151360.02
EquityHDFC Life Insur.Insurance0.155120.02
EquityPower Fin.Corpn.Finance0.156940.02
EquityB P C LPetroleum Products0.159660.02
EquityBank of IndiaBanks0.1520720.02
EquityLIC Housing Fin.Finance0.145120.02
EquityLenskart Solut.Automobiles0.145550.02
EquityGujarat FluorochChemicals & Petrochemicals0.14720.02
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.14680.02
EquityBritannia Inds.Food Products0.14550.02
EquityContainer Corpn.Transport Services0.145880.02
EquityJubilant Food.Leisure Services0.146670.02
EquityAstralIndustrial Products0.142080.02
EquityICICI AMCCapital Markets0.13810.02
EquityHDB FINANC SERFinance0.133510.02
EquityLG ElectronicsConsumer Durables0.131690.02
EquityI R C T CLeisure Services0.135140.02
EquityBillionbrainsCapital Markets0.1312760.02
EquityHDFC AMCCapital Markets0.13970.02
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals0.13350.02
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.136570.02
EquityMotil.Oswal.Fin.Capital Markets0.132650.02
EquityI O C LPetroleum Products0.1217800.02
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.124850.02
EquityAdani Energy SolPower0.121650.02
EquityAjanta PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.12710.02
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.125900.02
EquityBank of BarodaBanks0.128850.02
EquityGeneral InsurancInsurance0.126580.02
EquityAdani GreenPower0.121590.02
EquityApollo TyresAuto Components0.125510.02
EquityAuthum InvestFinance0.124520.02
EquityPidilite Inds.Chemicals & Petrochemicals0.121470.02
EquityWiproIT - Software0.1213650.02
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products0.111350.02
EquityRail VikasConstruction0.119680.02
EquityVedantaDiversified Metals0.118100.02
EquityTorrent Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.11490.02
EquityTata ElxsiIT - Software0.11590.02
EquityGAIL (India)Gas0.1112810.02
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.111880.02
EquityCochin ShipyardIndustrial Manufacturing0.111440.02
EquityREC LtdFinance0.115930.02
EquityBharat DynamicsAerospace & Defense0.111560.02
EquityBajaj HoldingsFinance0.10200.02
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment0.101980.02
EquitySolar IndustriesChemicals & Petrochemicals0.10110.02
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.1080.02
EquityCanara BankBanks0.1015960.02
EquityGodrej ConsumerPersonal Products0.091910.01
EquityBharti HexacomTelecom - Services0.091280.01
EquityGlobal HealthHealthcare Services0.091430.01
EquityDLFRealty0.093030.01
EquityUnited SpiritsBeverages0.091390.01
EquityKPIT Technologi.IT - Software0.092790.01
EquityJindal SteelFerrous Metals0.091750.01
EquityNLC IndiaPower0.095540.01
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.095530.01
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products0.089460.01
EquityIndian RenewableFinance0.0813470.01
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.08700.01
EquityH U D C OFinance0.088270.01
EquityPunjab Natl.BankBanks0.0815870.01
EquityA B BElectrical Equipment0.08240.01
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.08570.01
EquityCRISILFinance0.08410.01
EquityBajaj HousingFinance0.0818870.01
EquityUnited BreweriesBeverages0.081230.01
EquityBoschAuto Components0.0840.01
EquityLTMIT - Software0.08450.01
EquityUnion Bank (I)Banks0.089200.01
EquityEndurance Tech.Auto Components0.08590.01
EquityShree CementCement & Cement Products0.0760.01
EquityNTPC Green Ene.Power0.0715840.01
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.07690.01
EquityMuthoot FinanceFinance0.07500.01
EquityTata Inv.Corpn.Finance0.072220.01
EquitySiemensElectrical Equipment0.07410.01
EquityL&T TechnologyIT - Services0.07470.01
EquitySiemens Ener.IndElectrical Equipment0.07400.01
EquityACCCement & Cement Products0.071020.01
EquityZydus Lifesci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.061190.01
Equity3M IndiaDiversified0.0640.01
EquityHexaware Tech.IT - Software0.062520.01
EquityHyundai Motor IAutomobiles0.06680.01
EquityLodha DevelopersRealty0.061340.01
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products0.062900.01
EquityHoneywell AutoIndustrial Manufacturing0.0630.01
EquityAnthem BiosciencPharmaceuticals & Biotechnology0.051470.01
EquityHindustan ZincNon - Ferrous Metals0.052050.01
EquityGodrej IndustrieDiversified0.04740.00
EquitySJVNPower0.0411740.00
EquityI R F CFinance0.049230.00
EquityMazagon DockIndustrial Manufacturing0.04330.00
EquityTata CapitalFinance0.032040.00
EquityNew India AssuraInsurance0.034070.00

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
Zerodha Mutual Fund
Incorporation Date:
20-Dec-2021
Total Assets Managed (Cr.):
16,104.01
Trustee/s:
NA
Chairman:
NA
CEO / MD:
Vishal Jain
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Bhuvanesh R, Tushar Maharajan, Nithya Easwara
Compliance Officer/s:
Chandra Bhushan Singh
Investor Service Officer/s:
Vaibhav Jalan
Fund Manager/s:
Kedarnath Mirajkar
Auditors:
Walkar Chandiok & Co. LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
IndiQube Penta, New No.51(Old No.14) Richmond Road, Bangalore - 560025
Contact Nos:
080 69601101
Fax:
NA
Email:
support@zerodhafundhouse.com
Website:
www.zerodhafundhouse.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.