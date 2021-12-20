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Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G

Summary Info

Fund Name

Zerodha Mutual Fund

Scheme Name

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G

AMC

Zerodha Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

23-Mar-2026

Fund Manager

Kedarnath Mirajkar

Net Assets (Rs. cr)

9.99

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G - Nav Details

Nav Date

:  06-Aug-2026

NAV [Rs.]

:  11.4691

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- NAV Chart

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
2.06
1.58
5.1
-
-
-
-
14.69
Category Avg
1.76
2
3.35
3.26
6.57
13.83
11.31
8.63
Category Best
7.75
14.32
12.39
26.3
38.63
30.44
17.9
29.86
Category Worst
-1.4
-4.98
-11.87
-12.5
-16.84
1.77
7.5
-17.05

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Latest Dividends

No Records Found

Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityBSECapital Markets1.924970.19
EquityFederal BankBanks0.9829950.09
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets0.883100.08
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment0.87147730.08
EquityHero MotocorpAutomobiles0.751580.07
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment0.741510.07
EquityIndusInd BankBanks0.748010.07
EquityB H E LElectrical Equipment0.7317780.07
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.714740.07
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology0.712960.07
EquityAU Small FinanceBanks0.716900.07
EquityBharat ForgeAuto Components0.693250.06
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)0.684220.06
EquityNavin Fluo.Intl.Chemicals & Petrochemicals0.66860.06
EquityIDFC First BankBanks0.6480920.06
EquityKarur Vysya BankBanks0.6321580.06
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.63640.06
EquitySona BLW Precis.Auto Components0.6310240.06
EquityDelhiveryTransport Services0.6113120.06
EquityIndus TowersTelecom - Services0.6115710.06
EquityFortis Health.Healthcare Services0.616410.06
EquityDixon Technolog.Consumer Durables0.59500.05
EquityPiramal Finance.Finance0.592740.05
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)0.595170.05
EquityPersistent SysteIT - Software0.571320.05
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.5534900.05
EquityMaricoAgricultural Food & other Products0.536450.05
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.533370.05
EquityC D S LCapital Markets0.534070.05
EquityFSN E-CommerceRetailing0.5216960.05
EquityYes BankBanks0.52217810.05
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.52150.05
EquityICICI LombardInsurance0.512960.05
EquityAther EnergyAutomobiles0.514490.05
EquityMax FinancialInsurance0.513230.05
EquityHFCLTelecom - Services0.5124000.05
EquityAngel OneCapital Markets0.5015220.05
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.4944220.04
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.49342450.04
EquityCoforgeIT - Software0.493340.04
EquityKrishna Institu.Healthcare Services0.485960.04
EquitySRFChemicals & Petrochemicals0.481770.04
EquityCity Union BankBanks0.4722560.04
EquityH P C LPetroleum Products0.4611900.04
EquityAster DM Health.Healthcare Services0.465930.04
EquityInfo Edg.(India)Retailing0.464730.04
EquityKirloskar OilIndustrial Products0.461950.04
EquityPNB HousingFinance0.454400.04
EquityWelspun CorpIndustrial Products0.452990.04
EquityGland PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.451810.04
EquityPhoenix MillsRealty0.452310.04
EquityCams ServicesCapital Markets0.445630.04
EquityBandhan BankBanks0.4421650.04
EquityJ B Chemicals &Pharmaceuticals & Biotechnology0.431910.04
EquityJSW EnergyPower0.437470.04
EquityAcutaas ChemicalPharmaceuticals & Biotechnology0.421210.04
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables0.4115050.04
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.411860.04
EquityKEI IndustriesIndustrial Products0.40750.04
EquitySwiggyRetailing0.4017000.04
EquityManappuram Fin.Finance0.4012540.04
EquityAnand Rathi Wea.Capital Markets0.402040.04
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.40720.04
EquityVishal Mega MartRetailing0.4033990.04
EquitySai LifePharmaceuticals & Biotechnology0.393230.03
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products0.392220.03
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals0.396950.03
EquityAditya Birla CapFinance0.3910060.03
EquityTube InvestmentsAuto Components0.391300.03
EquityRedingtonCommercial Services & Supplies0.3914220.03
EquityChola FinancialFinance0.392370.03
EquityAmber Enterp.Consumer Durables0.39520.03
EquitySundaram FinanceFinance0.38850.03
EquityWockhardtPharmaceuticals & Biotechnology0.381970.03
EquityHimadri SpecialChemicals & Petrochemicals0.385620.03
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals0.3711110.03
EquityHindustan CopperNon - Ferrous Metals0.377500.03
EquityPoonawalla FinFinance0.378510.03
EquityRadico KhaitanBeverages0.37950.03
EquityNHPC LtdPower0.3745970.03
EquityNeuland Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.37200.03
EquityKalpataru Proj.Construction0.372710.03
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology0.368710.03
EquityNMDCMinerals & Mining0.3542210.03
EquityHavells IndiaConsumer Durables0.353080.03
EquityVoltasConsumer Durables0.352780.03
EquityIndian BankBanks0.354310.03
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.351380.03
EquityMphasisIT - Software0.341610.03
EquityAegis LogisticsGas0.342940.03
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.341170.03
EquityGE Shipping CoTransport Services0.342320.03
Equity360 ONECapital Markets0.343170.03
EquityStar Health InsuInsurance0.335620.03
EquityTorrent PowerPower0.322320.03
EquityNuvama WealthCapital Markets0.321810.03
EquityNarayana HrudayaHealthcare Services0.321650.03
EquityCarborundum Uni.Industrial Products0.322760.03
EquityData PatternAerospace & Defense0.32720.03
EquityL&T Finance LtdFinance0.3210400.03
EquityPrestige EstatesRealty0.322060.03
EquityCraftsman AutoAuto Components0.32340.03
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.311600.03
EquitySammaan CapitalFinance0.3118340.03
EquityApar Inds.Electrical Equipment0.31200.03
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.31290.03
EquityS A I LFerrous Metals0.3017650.03
EquityDr Lal PathlabsHealthcare Services0.301860.03
EquityGodrej Propert.Realty0.301640.03
EquityDabur IndiaPersonal Products0.307210.03
EquityOneSource Speci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.301840.03
EquityElgi EquipmentsIndustrial Products0.305030.03
EquityTimken IndiaIndustrial Products0.29850.02
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.291460.02
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.2870.02
EquityIpca Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.281690.02
EquityGranules IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.283520.02
EquityLloyds MetalsMinerals & Mining0.281560.02
EquityTata CommTelecom - Services0.281430.02
EquityThe Ramco CementCement & Cement Products0.283020.02
EquityKFin Technolog.Capital Markets0.283190.02
EquityOil IndiaOil0.276660.02
EquityJ K CementsCement & Cement Products0.27510.02
EquityIIFL FinanceFinance0.275450.02
EquityTata Technolog.IT - Services0.274020.02
EquityCartrade TechRetailing0.271020.02
EquityZF CommercialAuto Components0.271060.02
EquityIndraprastha GasGas0.2716440.02
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.273900.02
EquityNBCCConstruction0.2625160.02
EquitySyrma SGS Tech.Industrial Manufacturing0.261880.02
EquityTata ChemicalsChemicals & Petrochemicals0.263660.02
EquityM & M Fin. Serv.Finance0.258200.02
EquityBlue StarConsumer Durables0.251580.02
EquityPetronet LNGGas0.259150.02
EquityMRFAuto Components0.2520.02
EquityCESCPower0.2515090.02
EquityDeepak NitriteChemicals & Petrochemicals0.251640.02
EquityOberoi RealtyRealty0.251430.02
EquityPiramal PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.2515050.02
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.252170.02
EquityMeeshoRetailing0.2513050.02
EquityHome First FinanFinance0.252200.02
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.25980.02
EquityAmara Raja Ener.Auto Components0.252970.02
EquityAsahi India GlasAuto Components0.252940.02
EquityMotherson WiringAuto Components0.2461780.02
EquityAdani Total GasGas0.243380.02
EquityUno MindaAuto Components0.242270.02
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.24780.02
EquityITC HotelsLeisure Services0.2413680.02
EquityDeepak Fertilis.Chemicals & Petrochemicals0.241570.02
EquityAIA EngineeringIndustrial Products0.24480.02
EquityThermaxElectrical Equipment0.24470.02
EquityIndian Energy ExCapital Markets0.2419310.02
EquityPTC IndustriesIndustrial Products0.24140.02
EquityAptus Value Hou.Finance0.248600.02
EquityAtulChemicals & Petrochemicals0.23370.02
EquityKaynes TechIndustrial Manufacturing0.23760.02
EquityICICI Pru LifeInsurance0.234820.02
EquityKajaria CeramicsConsumer Durables0.231940.02
EquityLife InsuranceInsurance0.235420.02
EquityBank of MahaBanks0.2325230.02
EquityZee EntertainmenEntertainment0.2322220.02
EquityAditya InfotechIndustrial Manufacturing0.22630.02
EquityFive-Star Bus.FiFinance0.224540.02
EquityAarti IndustriesChemicals & Petrochemicals0.224990.02
EquityBrigade Enterpr.Realty0.224490.02
EquityHBL EngineeringIndustrial Products0.222760.02
EquityOla ElectricAutomobiles0.2251160.02
EquityExide Inds.Auto Components0.225690.02
EquitySagilityIT - Services0.2255960.02
EquitySBI CardsFinance0.223710.02
EquityAffle 3iIT - Services0.211540.02
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.21990.02
EquityFinolex CablesIndustrial Products0.211830.02
EquityRBL BankBanks0.215790.02
EquityCapri GlobalFinance0.219380.02
EquityUsha MartinIndustrial Products0.214270.02
EquityBank of IndiaBanks0.2115060.02
EquityInox WindElectrical Equipment0.2123430.02
EquityJP Power Ven.Power0.21119420.02
EquityPG ElectroplastConsumer Durables0.213940.02
EquityLenskart Solut.Retailing0.214080.02
EquityCastrol IndiaPetroleum Products0.2011210.02
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.20490.02
EquityForce MotorsAutomobiles0.20110.02
EquityNavaPower0.203370.02
EquitySyngene Intl.Healthcare Services0.204650.02
EquityAditya AMCCapital Markets0.201760.02
EquityInventurus KnowlIT - Services0.201210.02
EquityNatco PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.202180.02
EquityCCL ProductsAgricultural Food & other Products0.201710.02
EquityJubilant Food.Leisure Services0.194780.01
EquityAstralIndustrial Products0.191490.01
EquityLIC Housing Fin.Finance0.193520.01
EquityIRB Infra.Devl.Construction0.1991930.01
EquityZen TechnologiesAerospace & Defense0.191110.01
EquityICICI AMCCapital Markets0.19590.01
EquityNetweb Technol.IT - Services0.19430.01
EquityGujarat FluorochChemicals & Petrochemicals0.19490.01
EquityHDB FINANC SERFinance0.192580.01
EquityAnant RajRealty0.193700.01
EquityContainer Corpn.Transport Services0.194050.01
EquityLG ElectronicsConsumer Durables0.191240.01
EquityGarden Reach Sh.Aerospace & Defense0.19700.01
EquityGo Digit GeneralInsurance0.195900.01
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals0.19260.01
EquityBillionbrainsCapital Markets0.189380.01
EquityJubilant PharmoPharmaceuticals & Biotechnology0.181950.01
EquityCreditAcc. Gram.Finance0.181270.01
EquityTriveni TurbineElectrical Equipment0.182740.01
EquityEmamiPersonal Products0.184610.01
EquitySchneider Elect.Electrical Equipment0.181370.01
EquityMotil.Oswal.Fin.Capital Markets0.181940.01
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.183560.01
EquityERIS LifesciencePharmaceuticals & Biotechnology0.181260.01
EquityR R KabelIndustrial Products0.17750.01
EquityACME Solar Hold.Power0.174720.01
EquityCohance LifePharmaceuticals & Biotechnology0.173930.01
EquityCyientIT - Services0.172050.01
EquityI R C T CLeisure Services0.173540.01
EquityAjanta PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.17520.01
EquityGeneral InsurancInsurance0.174840.01
EquityReliance PowerPower0.1770780.01
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.174520.01
EquityCemindia ProjectConstruction0.171340.01
EquityAuthum InvestFinance0.173310.01
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.174220.01
EquityBelrise IndustriAuto Components0.177260.01
EquityEID ParryFood Products0.172410.01
EquityApollo TyresAuto Components0.173990.01
EquityRainbow Child.Healthcare Services0.171210.01
EquityCan Fin HomesFinance0.171970.01
EquityTitagarh RailIndustrial Manufacturing0.171940.01
EquityCEATAuto Components0.17490.01
EquityFirstsour.Solu.Commercial Services & Supplies0.167420.01
EquityJ & K BankBanks0.1610820.01
EquityChambal Fert.Fertilizers & Agrochemicals0.163480.01
EquityMahanagar GasGas0.161380.01
EquityShyam MetalicsIndustrial Products0.161700.01
EquityA B Real EstateRealty0.161220.01
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.161370.01
EquityTata ElxsiIT - Software0.16420.01
EquityPVR InoxEntertainment0.161670.01
EquityCochin ShipyardIndustrial Manufacturing0.151050.01
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products0.15930.01
EquityPhysicswallahOther Consumer Services0.1512680.01
EquityBharat DynamicsAerospace & Defense0.151150.01
EquityRail VikasConstruction0.156660.01
EquityBEML LtdAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.15890.01
EquityPfizerPharmaceuticals & Biotechnology0.15350.01
EquityVijaya Diagnost.Healthcare Services0.151140.01
EquityKEC InternationaConstruction0.152930.01
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.1560.01
EquityIntellect DesignIT - Software0.152110.01
EquityHonasa ConsumerPersonal Products0.153290.01
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment0.151430.01
EquityEngineers IndiaConstruction0.146200.01
EquitySobhaRealty0.141080.01
EquityVardhman TextileTextiles & Apparels0.142340.01
EquityGabriel IndiaAuto Components0.141200.01
EquityOlectra GreentecAutomobiles0.14990.01
EquityGodawari PowerIndustrial Products0.145750.01
EquityJindal SawIndustrial Products0.145620.01
EquityJyoti CNC Auto.Industrial Manufacturing0.141890.01
EquityAAVAS FinanciersFinance0.14960.01
EquityGillette IndiaPersonal Products0.14190.01
EquityWhirlpool IndiaConsumer Durables0.141780.01
EquityEIHLeisure Services0.144480.01
EquityPoly MedicureHealthcare Equipment & Supplies0.14850.01
EquityEmcure PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.14780.01
EquityNLC IndiaPower0.144440.01
EquityParadeep Phosph.Fertilizers & Agrochemicals0.1410480.01
EquityKPIT Technologi.IT - Software0.142120.01
EquityBalrampur ChiniAgricultural Food & other Products0.142550.01
EquityLemon Tree HotelLeisure Services0.1412060.01
EquityCIE AutomotiveAuto Components0.143070.01
EquityChalet HotelsLeisure Services0.141720.01
EquityA B LifestyleRetailing0.1314420.01
EquityGlobal HealthHealthcare Services0.131050.01
EquityNCCConstruction0.139230.01
EquityBharti HexacomTelecom - Services0.13920.01
EquityPCBL ChemicalChemicals & Petrochemicals0.134240.01
EquityJSW DuluxConsumer Durables0.13420.01
EquityMinda CorpAuto Components0.131940.01
EquityC P C LPetroleum Products0.131160.01
EquityAadhar Hsg. Fin.Finance0.132590.01
EquityZydus WellnessFood Products0.132320.01
EquityChoice Intl.Finance0.131770.01
EquityIndegeneHealthcare Services0.132490.01
EquityCentral BankBanks0.1340010.01
EquityRamkrishna Forg.Auto Components0.132300.01
EquityIndiamart Inter.Retailing0.12680.01
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.124000.01
EquityNiva Bupa HealthInsurance0.1214970.01
EquityIndian RenewableFinance0.129820.01
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products0.126870.01
EquitySumitomo Chemi.Fertilizers & Agrochemicals0.122970.01
EquityS C ITransport Services0.124090.01
EquityGravita IndiaMinerals & Mining0.12760.01
EquityWelspun LivingTextiles & Apparels0.127710.01
EquityeClerx ServicesCommercial Services & Supplies0.12920.01
EquityI O BBanks0.1235450.01
EquityCaplin Point LabPharmaceuticals & Biotechnology0.12460.01
EquityH U D C OFinance0.125890.01
EquityIFCIFinance0.1216090.01
EquityF A C TFertilizers & Agrochemicals0.121380.01
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.12410.01
EquityBayer Crop Sci.Fertilizers & Agrochemicals0.12290.01
EquityBajaj HousingFinance0.1113660.01
EquityBrainbees Solut.Retailing0.115350.01
EquityNMDC SteelFerrous Metals0.1127880.01
EquityJK Tyre & IndustAuto Components0.113030.01
EquityJubilant Ingrev.Chemicals & Petrochemicals0.111960.01
EquityEndurance Tech.Auto Components0.11440.01
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.11480.01
EquitySonata SoftwareIT - Software0.114380.01
EquityTechno Elec.EnggConstruction0.111110.01
EquityAfcons Infrastr.Construction0.113740.01
EquityTBO TekLeisure Services0.11800.01
EquityJM FinancialFinance0.119350.01
EquityCRISILFinance0.11280.01
EquitySun TV NetworkEntertainment0.112200.01
EquityElecon Engg.CoElectrical Equipment0.112120.01
EquityG M D CMinerals & Mining0.111930.01
EquityUnited BreweriesBeverages0.11840.01
EquityL T FoodsAgricultural Food & other Products0.113050.01
EquityTenneco CleanAuto Components0.111870.01
EquityNTPC Green Ene.Power0.1011500.01
EquityIDBI BankBanks0.1013140.01
EquityZensar Tech.IT - Software0.102570.01
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.10500.01
EquityTejas NetworksTelecom - Equipment & Accessories0.101770.01
EquityDevyani Intl.Leisure Services0.109730.01
EquityEmmvee Photovol.Electrical Equipment0.103140.01
EquityTata Inv.Corpn.Finance0.101610.01
EquityUrban CompanyRetailing0.108160.01
EquityBirlasoft LtdIT - Software0.103740.01
EquitySwan CorpChemicals & Petrochemicals0.103370.01
EquityBata IndiaConsumer Durables0.101540.01
EquitySupreme Petroch.Chemicals & Petrochemicals0.101470.01
EquitySapphire FoodsLeisure Services0.105740.01
EquityIrcon Intl.Construction0.107910.01
EquitySarda EnergyFerrous Metals0.102050.01
EquityL&T TechnologyIT - Services0.10320.01
EquityBikaji FoodsFood Products0.091530.00
EquityGraphite IndiaIndustrial Products0.091610.00
Equity3M IndiaDiversified0.0930.00
EquityHEGIndustrial Products0.091910.00
EquityACCCement & Cement Products0.09740.00
EquityDOMS IndustriesHousehold Products0.09420.00
EquityUTI AMCCapital Markets0.091020.00
EquityHexaware Tech.IT - Software0.091830.00
EquityDCM ShriramDiversified0.09920.00
EquityAnupam RasayanChemicals & Petrochemicals0.08710.00
EquityConcord BiotechPharmaceuticals & Biotechnology0.08700.00
EquityAction Const.Eq.Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.08870.00
EquitySaregama IndiaEntertainment0.081750.00
EquityAnthem BiosciencPharmaceuticals & Biotechnology0.081080.00
EquityLeela Palaces HoLeisure Services0.081730.00
EquityAegis Vopak TermOil0.083450.00
EquitySBFC FinanceFinance0.088890.00
EquityT R I LElectrical Equipment0.082290.00
EquityAditya Bir. Fas.Retailing0.0813790.00
EquityPine LabsFinancial Technology (Fintech)0.075070.00
EquityHoneywell AutoIndustrial Manufacturing0.0720.00
EquityJupiter WagonsIndustrial Manufacturing0.072910.00
EquityClean ScienceChemicals & Petrochemicals0.071020.00
EquityInternational GeCommercial Services & Supplies0.072180.00
EquityAllied BlendersBeverages0.071150.00
EquityJSW CementCement & Cement Products0.075450.00
EquityTridentTextiles & Apparels0.0726920.00
EquityJBM AutoAuto Components0.06970.00
EquityTega Inds.Industrial Manufacturing0.06390.00
EquityUCO BankBanks0.0624510.00
EquityBLS Internat.Leisure Services0.062610.00
EquityNuvoco VistasCement & Cement Products0.062150.00
EquityNewgen SoftwareIT - Software0.061370.00
EquityRailtel Corpn.Telecom - Services0.062090.00
EquityBlue Dart ExpresTransport Services0.06130.00
EquityThe Bombay BurmaFood Products0.06410.00
EquitySignatureGlobalRealty0.06840.00
EquityITITelecom - Equipment & Accessories0.062060.00
EquityGodrej IndustrieDiversified0.06520.00
EquitySJVNPower0.068340.00
EquityCanara HSBCInsurance0.064310.00
EquityRitesConstruction0.052880.00
EquityTravel FoodLeisure Services0.05430.00
EquityM R P LPetroleum Products0.053790.00
EquityIndia CementsCement & Cement Products0.051480.00
EquityRHI MagnesitaIndustrial Products0.051450.00
EquityNew India AssuraInsurance0.052940.00
EquityTata Tele. Mah.Telecom - Services0.0512210.00
EquityGallantt Ispat LIndustrial Products0.04720.00
EquityLatent ViewIT - Software0.041750.00
EquityJain ResourceDiversified Metals0.041280.00
EquityBlue Jet HealthPharmaceuticals & Biotechnology0.03750.00
EquityC.E. Info SystemIT - Software0.02370.00
EquityMMTCCommercial Services & Supplies0.012360.00

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Key information

Fund House:
Zerodha Mutual Fund
Incorporation Date:
20-Dec-2021
Total Assets Managed (Cr.):
16,104.01
Trustee/s:
NA
Chairman:
NA
CEO / MD:
Vishal Jain
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Bhuvanesh R, Tushar Maharajan, Nithya Easwara
Compliance Officer/s:
Chandra Bhushan Singh
Investor Service Officer/s:
Vaibhav Jalan
Fund Manager/s:
Kedarnath Mirajkar
Auditors:
Walkar Chandiok & Co. LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
IndiQube Penta, New No.51(Old No.14) Richmond Road, Bangalore - 560025
Contact Nos:
080 69601101
Fax:
NA
Email:
support@zerodhafundhouse.com
Website:
www.zerodhafundhouse.com
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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