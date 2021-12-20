Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: Zerodha Mutual Fund
Scheme Name
: Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G
AMC
: Zerodha Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 23-Mar-2026
Fund Manager
: Kedarnath Mirajkar
Net Assets (Rs. cr)
: 9.99
Invest wise with Expert advice
Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 06-Aug-2026
NAV [Rs.]
: 11.4691
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- NAV Chart
Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
2.06
1.58
5.1
-
-
-
-
14.69
|Category Avg
1.76
2
3.35
3.26
6.57
13.83
11.31
8.63
|Category Best
7.75
14.32
12.39
26.3
38.63
30.44
17.9
29.86
|Category Worst
-1.4
-4.98
-11.87
-12.5
-16.84
1.77
7.5
-17.05
Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
Zerodha Nifty MidSmallcap400 50 50 Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|1.92
|497
|0.19
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|0.98
|2995
|0.09
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|0.88
|310
|0.08
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|0.87
|14773
|0.08
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|0.75
|158
|0.07
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|0.74
|151
|0.07
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|0.74
|801
|0.07
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.73
|1778
|0.07
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.71
|474
|0.07
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.71
|296
|0.07
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|0.71
|690
|0.07
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|0.69
|325
|0.06
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|0.68
|422
|0.06
|Equity
|Navin Fluo.Intl.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.66
|86
|0.06
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|0.64
|8092
|0.06
|Equity
|Karur Vysya Bank
|Banks
|0.63
|2158
|0.06
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.63
|64
|0.06
|Equity
|Sona BLW Precis.
|Auto Components
|0.63
|1024
|0.06
|Equity
|Delhivery
|Transport Services
|0.61
|1312
|0.06
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|0.61
|1571
|0.06
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|0.61
|641
|0.06
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|0.59
|50
|0.05
|Equity
|Piramal Finance.
|Finance
|0.59
|274
|0.05
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|0.59
|517
|0.05
|Equity
|Persistent Syste
|IT - Software
|0.57
|132
|0.05
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.55
|3490
|0.05
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|0.53
|645
|0.05
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.53
|337
|0.05
|Equity
|C D S L
|Capital Markets
|0.53
|407
|0.05
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.52
|1696
|0.05
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|0.52
|21781
|0.05
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.52
|15
|0.05
|Equity
|ICICI Lombard
|Insurance
|0.51
|296
|0.05
|Equity
|Ather Energy
|Automobiles
|0.51
|449
|0.05
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|0.51
|323
|0.05
|Equity
|HFCL
|Telecom - Services
|0.51
|2400
|0.05
|Equity
|Angel One
|Capital Markets
|0.50
|1522
|0.05
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.49
|4422
|0.04
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.49
|34245
|0.04
|Equity
|Coforge
|IT - Software
|0.49
|334
|0.04
|Equity
|Krishna Institu.
|Healthcare Services
|0.48
|596
|0.04
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.48
|177
|0.04
|Equity
|City Union Bank
|Banks
|0.47
|2256
|0.04
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|0.46
|1190
|0.04
|Equity
|Aster DM Health.
|Healthcare Services
|0.46
|593
|0.04
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|0.46
|473
|0.04
|Equity
|Kirloskar Oil
|Industrial Products
|0.46
|195
|0.04
|Equity
|PNB Housing
|Finance
|0.45
|440
|0.04
|Equity
|Welspun Corp
|Industrial Products
|0.45
|299
|0.04
|Equity
|Gland Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.45
|181
|0.04
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.45
|231
|0.04
|Equity
|Cams Services
|Capital Markets
|0.44
|563
|0.04
|Equity
|Bandhan Bank
|Banks
|0.44
|2165
|0.04
|Equity
|J B Chemicals &
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|191
|0.04
|Equity
|JSW Energy
|Power
|0.43
|747
|0.04
|Equity
|Acutaas Chemical
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.42
|121
|0.04
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|0.41
|1505
|0.04
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.41
|186
|0.04
|Equity
|KEI Industries
|Industrial Products
|0.40
|75
|0.04
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|0.40
|1700
|0.04
|Equity
|Manappuram Fin.
|Finance
|0.40
|1254
|0.04
|Equity
|Anand Rathi Wea.
|Capital Markets
|0.40
|204
|0.04
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.40
|72
|0.04
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.40
|3399
|0.04
|Equity
|Sai Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.39
|323
|0.03
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|0.39
|222
|0.03
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.39
|695
|0.03
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|0.39
|1006
|0.03
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.39
|130
|0.03
|Equity
|Redington
|Commercial Services & Supplies
|0.39
|1422
|0.03
|Equity
|Chola Financial
|Finance
|0.39
|237
|0.03
|Equity
|Amber Enterp.
|Consumer Durables
|0.39
|52
|0.03
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.38
|85
|0.03
|Equity
|Wockhardt
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.38
|197
|0.03
|Equity
|Himadri Special
|Chemicals & Petrochemicals
|0.38
|562
|0.03
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|0.37
|1111
|0.03
|Equity
|Hindustan Copper
|Non - Ferrous Metals
|0.37
|750
|0.03
|Equity
|Poonawalla Fin
|Finance
|0.37
|851
|0.03
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|0.37
|95
|0.03
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.37
|4597
|0.03
|Equity
|Neuland Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.37
|20
|0.03
|Equity
|Kalpataru Proj.
|Construction
|0.37
|271
|0.03
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.36
|871
|0.03
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.35
|4221
|0.03
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.35
|308
|0.03
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.35
|278
|0.03
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.35
|431
|0.03
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.35
|138
|0.03
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.34
|161
|0.03
|Equity
|Aegis Logistics
|Gas
|0.34
|294
|0.03
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.34
|117
|0.03
|Equity
|GE Shipping Co
|Transport Services
|0.34
|232
|0.03
|Equity
|360 ONE
|Capital Markets
|0.34
|317
|0.03
|Equity
|Star Health Insu
|Insurance
|0.33
|562
|0.03
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.32
|232
|0.03
|Equity
|Nuvama Wealth
|Capital Markets
|0.32
|181
|0.03
|Equity
|Narayana Hrudaya
|Healthcare Services
|0.32
|165
|0.03
|Equity
|Carborundum Uni.
|Industrial Products
|0.32
|276
|0.03
|Equity
|Data Pattern
|Aerospace & Defense
|0.32
|72
|0.03
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|0.32
|1040
|0.03
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.32
|206
|0.03
|Equity
|Craftsman Auto
|Auto Components
|0.32
|34
|0.03
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.31
|160
|0.03
|Equity
|Sammaan Capital
|Finance
|0.31
|1834
|0.03
|Equity
|Apar Inds.
|Electrical Equipment
|0.31
|20
|0.03
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.31
|29
|0.03
|Equity
|S A I L
|Ferrous Metals
|0.30
|1765
|0.03
|Equity
|Dr Lal Pathlabs
|Healthcare Services
|0.30
|186
|0.03
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.30
|164
|0.03
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.30
|721
|0.03
|Equity
|OneSource Speci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.30
|184
|0.03
|Equity
|Elgi Equipments
|Industrial Products
|0.30
|503
|0.03
|Equity
|Timken India
|Industrial Products
|0.29
|85
|0.02
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|146
|0.02
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.28
|7
|0.02
|Equity
|Ipca Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|169
|0.02
|Equity
|Granules India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|352
|0.02
|Equity
|Lloyds Metals
|Minerals & Mining
|0.28
|156
|0.02
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.28
|143
|0.02
|Equity
|The Ramco Cement
|Cement & Cement Products
|0.28
|302
|0.02
|Equity
|KFin Technolog.
|Capital Markets
|0.28
|319
|0.02
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.27
|666
|0.02
|Equity
|J K Cements
|Cement & Cement Products
|0.27
|51
|0.02
|Equity
|IIFL Finance
|Finance
|0.27
|545
|0.02
|Equity
|Tata Technolog.
|IT - Services
|0.27
|402
|0.02
|Equity
|Cartrade Tech
|Retailing
|0.27
|102
|0.02
|Equity
|ZF Commercial
|Auto Components
|0.27
|106
|0.02
|Equity
|Indraprastha Gas
|Gas
|0.27
|1644
|0.02
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.27
|390
|0.02
|Equity
|NBCC
|Construction
|0.26
|2516
|0.02
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|Industrial Manufacturing
|0.26
|188
|0.02
|Equity
|Tata Chemicals
|Chemicals & Petrochemicals
|0.26
|366
|0.02
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|0.25
|820
|0.02
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.25
|158
|0.02
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.25
|915
|0.02
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.25
|2
|0.02
|Equity
|CESC
|Power
|0.25
|1509
|0.02
|Equity
|Deepak Nitrite
|Chemicals & Petrochemicals
|0.25
|164
|0.02
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.25
|143
|0.02
|Equity
|Piramal Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.25
|1505
|0.02
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.25
|217
|0.02
|Equity
|Meesho
|Retailing
|0.25
|1305
|0.02
|Equity
|Home First Finan
|Finance
|0.25
|220
|0.02
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.25
|98
|0.02
|Equity
|Amara Raja Ener.
|Auto Components
|0.25
|297
|0.02
|Equity
|Asahi India Glas
|Auto Components
|0.25
|294
|0.02
|Equity
|Motherson Wiring
|Auto Components
|0.24
|6178
|0.02
|Equity
|Adani Total Gas
|Gas
|0.24
|338
|0.02
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.24
|227
|0.02
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.24
|78
|0.02
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.24
|1368
|0.02
|Equity
|Deepak Fertilis.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.24
|157
|0.02
|Equity
|AIA Engineering
|Industrial Products
|0.24
|48
|0.02
|Equity
|Thermax
|Electrical Equipment
|0.24
|47
|0.02
|Equity
|Indian Energy Ex
|Capital Markets
|0.24
|1931
|0.02
|Equity
|PTC Industries
|Industrial Products
|0.24
|14
|0.02
|Equity
|Aptus Value Hou.
|Finance
|0.24
|860
|0.02
|Equity
|Atul
|Chemicals & Petrochemicals
|0.23
|37
|0.02
|Equity
|Kaynes Tech
|Industrial Manufacturing
|0.23
|76
|0.02
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.23
|482
|0.02
|Equity
|Kajaria Ceramics
|Consumer Durables
|0.23
|194
|0.02
|Equity
|Life Insurance
|Insurance
|0.23
|542
|0.02
|Equity
|Bank of Maha
|Banks
|0.23
|2523
|0.02
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.23
|2222
|0.02
|Equity
|Aditya Infotech
|Industrial Manufacturing
|0.22
|63
|0.02
|Equity
|Five-Star Bus.Fi
|Finance
|0.22
|454
|0.02
|Equity
|Aarti Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.22
|499
|0.02
|Equity
|Brigade Enterpr.
|Realty
|0.22
|449
|0.02
|Equity
|HBL Engineering
|Industrial Products
|0.22
|276
|0.02
|Equity
|Ola Electric
|Automobiles
|0.22
|5116
|0.02
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.22
|569
|0.02
|Equity
|Sagility
|IT - Services
|0.22
|5596
|0.02
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.22
|371
|0.02
|Equity
|Affle 3i
|IT - Services
|0.21
|154
|0.02
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.21
|99
|0.02
|Equity
|Finolex Cables
|Industrial Products
|0.21
|183
|0.02
|Equity
|RBL Bank
|Banks
|0.21
|579
|0.02
|Equity
|Capri Global
|Finance
|0.21
|938
|0.02
|Equity
|Usha Martin
|Industrial Products
|0.21
|427
|0.02
|Equity
|Bank of India
|Banks
|0.21
|1506
|0.02
|Equity
|Inox Wind
|Electrical Equipment
|0.21
|2343
|0.02
|Equity
|JP Power Ven.
|Power
|0.21
|11942
|0.02
|Equity
|PG Electroplast
|Consumer Durables
|0.21
|394
|0.02
|Equity
|Lenskart Solut.
|Retailing
|0.21
|408
|0.02
|Equity
|Castrol India
|Petroleum Products
|0.20
|1121
|0.02
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.20
|49
|0.02
|Equity
|Force Motors
|Automobiles
|0.20
|11
|0.02
|Equity
|Nava
|Power
|0.20
|337
|0.02
|Equity
|Syngene Intl.
|Healthcare Services
|0.20
|465
|0.02
|Equity
|Aditya AMC
|Capital Markets
|0.20
|176
|0.02
|Equity
|Inventurus Knowl
|IT - Services
|0.20
|121
|0.02
|Equity
|Natco Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|218
|0.02
|Equity
|CCL Products
|Agricultural Food & other Products
|0.20
|171
|0.02
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.19
|478
|0.01
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.19
|149
|0.01
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.19
|352
|0.01
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|Construction
|0.19
|9193
|0.01
|Equity
|Zen Technologies
|Aerospace & Defense
|0.19
|111
|0.01
|Equity
|ICICI AMC
|Capital Markets
|0.19
|59
|0.01
|Equity
|Netweb Technol.
|IT - Services
|0.19
|43
|0.01
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|Chemicals & Petrochemicals
|0.19
|49
|0.01
|Equity
|HDB FINANC SER
|Finance
|0.19
|258
|0.01
|Equity
|Anant Raj
|Realty
|0.19
|370
|0.01
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.19
|405
|0.01
|Equity
|LG Electronics
|Consumer Durables
|0.19
|124
|0.01
|Equity
|Garden Reach Sh.
|Aerospace & Defense
|0.19
|70
|0.01
|Equity
|Go Digit General
|Insurance
|0.19
|590
|0.01
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.19
|26
|0.01
|Equity
|Billionbrains
|Capital Markets
|0.18
|938
|0.01
|Equity
|Jubilant Pharmo
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|195
|0.01
|Equity
|CreditAcc. Gram.
|Finance
|0.18
|127
|0.01
|Equity
|Triveni Turbine
|Electrical Equipment
|0.18
|274
|0.01
|Equity
|Emami
|Personal Products
|0.18
|461
|0.01
|Equity
|Schneider Elect.
|Electrical Equipment
|0.18
|137
|0.01
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|Capital Markets
|0.18
|194
|0.01
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.18
|356
|0.01
|Equity
|ERIS Lifescience
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|126
|0.01
|Equity
|R R Kabel
|Industrial Products
|0.17
|75
|0.01
|Equity
|ACME Solar Hold.
|Power
|0.17
|472
|0.01
|Equity
|Cohance Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.17
|393
|0.01
|Equity
|Cyient
|IT - Services
|0.17
|205
|0.01
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.17
|354
|0.01
|Equity
|Ajanta Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.17
|52
|0.01
|Equity
|General Insuranc
|Insurance
|0.17
|484
|0.01
|Equity
|Reliance Power
|Power
|0.17
|7078
|0.01
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.17
|452
|0.01
|Equity
|Cemindia Project
|Construction
|0.17
|134
|0.01
|Equity
|Authum Invest
|Finance
|0.17
|331
|0.01
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.17
|422
|0.01
|Equity
|Belrise Industri
|Auto Components
|0.17
|726
|0.01
|Equity
|EID Parry
|Food Products
|0.17
|241
|0.01
|Equity
|Apollo Tyres
|Auto Components
|0.17
|399
|0.01
|Equity
|Rainbow Child.
|Healthcare Services
|0.17
|121
|0.01
|Equity
|Can Fin Homes
|Finance
|0.17
|197
|0.01
|Equity
|Titagarh Rail
|Industrial Manufacturing
|0.17
|194
|0.01
|Equity
|CEAT
|Auto Components
|0.17
|49
|0.01
|Equity
|Firstsour.Solu.
|Commercial Services & Supplies
|0.16
|742
|0.01
|Equity
|J & K Bank
|Banks
|0.16
|1082
|0.01
|Equity
|Chambal Fert.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.16
|348
|0.01
|Equity
|Mahanagar Gas
|Gas
|0.16
|138
|0.01
|Equity
|Shyam Metalics
|Industrial Products
|0.16
|170
|0.01
|Equity
|A B Real Estate
|Realty
|0.16
|122
|0.01
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.16
|137
|0.01
|Equity
|Tata Elxsi
|IT - Software
|0.16
|42
|0.01
|Equity
|PVR Inox
|Entertainment
|0.16
|167
|0.01
|Equity
|Cochin Shipyard
|Industrial Manufacturing
|0.15
|105
|0.01
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|0.15
|93
|0.01
|Equity
|Physicswallah
|Other Consumer Services
|0.15
|1268
|0.01
|Equity
|Bharat Dynamics
|Aerospace & Defense
|0.15
|115
|0.01
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.15
|666
|0.01
|Equity
|BEML Ltd
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.15
|89
|0.01
|Equity
|Pfizer
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.15
|35
|0.01
|Equity
|Vijaya Diagnost.
|Healthcare Services
|0.15
|114
|0.01
|Equity
|KEC Internationa
|Construction
|0.15
|293
|0.01
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.15
|6
|0.01
|Equity
|Intellect Design
|IT - Software
|0.15
|211
|0.01
|Equity
|Honasa Consumer
|Personal Products
|0.15
|329
|0.01
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|0.15
|143
|0.01
|Equity
|Engineers India
|Construction
|0.14
|620
|0.01
|Equity
|Sobha
|Realty
|0.14
|108
|0.01
|Equity
|Vardhman Textile
|Textiles & Apparels
|0.14
|234
|0.01
|Equity
|Gabriel India
|Auto Components
|0.14
|120
|0.01
|Equity
|Olectra Greentec
|Automobiles
|0.14
|99
|0.01
|Equity
|Godawari Power
|Industrial Products
|0.14
|575
|0.01
|Equity
|Jindal Saw
|Industrial Products
|0.14
|562
|0.01
|Equity
|Jyoti CNC Auto.
|Industrial Manufacturing
|0.14
|189
|0.01
|Equity
|AAVAS Financiers
|Finance
|0.14
|96
|0.01
|Equity
|Gillette India
|Personal Products
|0.14
|19
|0.01
|Equity
|Whirlpool India
|Consumer Durables
|0.14
|178
|0.01
|Equity
|EIH
|Leisure Services
|0.14
|448
|0.01
|Equity
|Poly Medicure
|Healthcare Equipment & Supplies
|0.14
|85
|0.01
|Equity
|Emcure Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.14
|78
|0.01
|Equity
|NLC India
|Power
|0.14
|444
|0.01
|Equity
|Paradeep Phosph.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.14
|1048
|0.01
|Equity
|KPIT Technologi.
|IT - Software
|0.14
|212
|0.01
|Equity
|Balrampur Chini
|Agricultural Food & other Products
|0.14
|255
|0.01
|Equity
|Lemon Tree Hotel
|Leisure Services
|0.14
|1206
|0.01
|Equity
|CIE Automotive
|Auto Components
|0.14
|307
|0.01
|Equity
|Chalet Hotels
|Leisure Services
|0.14
|172
|0.01
|Equity
|A B Lifestyle
|Retailing
|0.13
|1442
|0.01
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|0.13
|105
|0.01
|Equity
|NCC
|Construction
|0.13
|923
|0.01
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.13
|92
|0.01
|Equity
|PCBL Chemical
|Chemicals & Petrochemicals
|0.13
|424
|0.01
|Equity
|JSW Dulux
|Consumer Durables
|0.13
|42
|0.01
|Equity
|Minda Corp
|Auto Components
|0.13
|194
|0.01
|Equity
|C P C L
|Petroleum Products
|0.13
|116
|0.01
|Equity
|Aadhar Hsg. Fin.
|Finance
|0.13
|259
|0.01
|Equity
|Zydus Wellness
|Food Products
|0.13
|232
|0.01
|Equity
|Choice Intl.
|Finance
|0.13
|177
|0.01
|Equity
|Indegene
|Healthcare Services
|0.13
|249
|0.01
|Equity
|Central Bank
|Banks
|0.13
|4001
|0.01
|Equity
|Ramkrishna Forg.
|Auto Components
|0.13
|230
|0.01
|Equity
|Indiamart Inter.
|Retailing
|0.12
|68
|0.01
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.12
|400
|0.01
|Equity
|Niva Bupa Health
|Insurance
|0.12
|1497
|0.01
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|0.12
|982
|0.01
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|0.12
|687
|0.01
|Equity
|Sumitomo Chemi.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.12
|297
|0.01
|Equity
|S C I
|Transport Services
|0.12
|409
|0.01
|Equity
|Gravita India
|Minerals & Mining
|0.12
|76
|0.01
|Equity
|Welspun Living
|Textiles & Apparels
|0.12
|771
|0.01
|Equity
|eClerx Services
|Commercial Services & Supplies
|0.12
|92
|0.01
|Equity
|I O B
|Banks
|0.12
|3545
|0.01
|Equity
|Caplin Point Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.12
|46
|0.01
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.12
|589
|0.01
|Equity
|IFCI
|Finance
|0.12
|1609
|0.01
|Equity
|F A C T
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.12
|138
|0.01
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.12
|41
|0.01
|Equity
|Bayer Crop Sci.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.12
|29
|0.01
|Equity
|Bajaj Housing
|Finance
|0.11
|1366
|0.01
|Equity
|Brainbees Solut.
|Retailing
|0.11
|535
|0.01
|Equity
|NMDC Steel
|Ferrous Metals
|0.11
|2788
|0.01
|Equity
|JK Tyre & Indust
|Auto Components
|0.11
|303
|0.01
|Equity
|Jubilant Ingrev.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.11
|196
|0.01
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.11
|44
|0.01
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.11
|48
|0.01
|Equity
|Sonata Software
|IT - Software
|0.11
|438
|0.01
|Equity
|Techno Elec.Engg
|Construction
|0.11
|111
|0.01
|Equity
|Afcons Infrastr.
|Construction
|0.11
|374
|0.01
|Equity
|TBO Tek
|Leisure Services
|0.11
|80
|0.01
|Equity
|JM Financial
|Finance
|0.11
|935
|0.01
|Equity
|CRISIL
|Finance
|0.11
|28
|0.01
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.11
|220
|0.01
|Equity
|Elecon Engg.Co
|Electrical Equipment
|0.11
|212
|0.01
|Equity
|G M D C
|Minerals & Mining
|0.11
|193
|0.01
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.11
|84
|0.01
|Equity
|L T Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.11
|305
|0.01
|Equity
|Tenneco Clean
|Auto Components
|0.11
|187
|0.01
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.10
|1150
|0.01
|Equity
|IDBI Bank
|Banks
|0.10
|1314
|0.01
|Equity
|Zensar Tech.
|IT - Software
|0.10
|257
|0.01
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.10
|50
|0.01
|Equity
|Tejas Networks
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.10
|177
|0.01
|Equity
|Devyani Intl.
|Leisure Services
|0.10
|973
|0.01
|Equity
|Emmvee Photovol.
|Electrical Equipment
|0.10
|314
|0.01
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|Finance
|0.10
|161
|0.01
|Equity
|Urban Company
|Retailing
|0.10
|816
|0.01
|Equity
|Birlasoft Ltd
|IT - Software
|0.10
|374
|0.01
|Equity
|Swan Corp
|Chemicals & Petrochemicals
|0.10
|337
|0.01
|Equity
|Bata India
|Consumer Durables
|0.10
|154
|0.01
|Equity
|Supreme Petroch.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.10
|147
|0.01
|Equity
|Sapphire Foods
|Leisure Services
|0.10
|574
|0.01
|Equity
|Ircon Intl.
|Construction
|0.10
|791
|0.01
|Equity
|Sarda Energy
|Ferrous Metals
|0.10
|205
|0.01
|Equity
|L&T Technology
|IT - Services
|0.10
|32
|0.01
|Equity
|Bikaji Foods
|Food Products
|0.09
|153
|0.00
|Equity
|Graphite India
|Industrial Products
|0.09
|161
|0.00
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.09
|3
|0.00
|Equity
|HEG
|Industrial Products
|0.09
|191
|0.00
|Equity
|ACC
|Cement & Cement Products
|0.09
|74
|0.00
|Equity
|DOMS Industries
|Household Products
|0.09
|42
|0.00
|Equity
|UTI AMC
|Capital Markets
|0.09
|102
|0.00
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|0.09
|183
|0.00
|Equity
|DCM Shriram
|Diversified
|0.09
|92
|0.00
|Equity
|Anupam Rasayan
|Chemicals & Petrochemicals
|0.08
|71
|0.00
|Equity
|Concord Biotech
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.08
|70
|0.00
|Equity
|Action Const.Eq.
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.08
|87
|0.00
|Equity
|Saregama India
|Entertainment
|0.08
|175
|0.00
|Equity
|Anthem Bioscienc
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.08
|108
|0.00
|Equity
|Leela Palaces Ho
|Leisure Services
|0.08
|173
|0.00
|Equity
|Aegis Vopak Term
|Oil
|0.08
|345
|0.00
|Equity
|SBFC Finance
|Finance
|0.08
|889
|0.00
|Equity
|T R I L
|Electrical Equipment
|0.08
|229
|0.00
|Equity
|Aditya Bir. Fas.
|Retailing
|0.08
|1379
|0.00
|Equity
|Pine Labs
|Financial Technology (Fintech)
|0.07
|507
|0.00
|Equity
|Honeywell Auto
|Industrial Manufacturing
|0.07
|2
|0.00
|Equity
|Jupiter Wagons
|Industrial Manufacturing
|0.07
|291
|0.00
|Equity
|Clean Science
|Chemicals & Petrochemicals
|0.07
|102
|0.00
|Equity
|International Ge
|Commercial Services & Supplies
|0.07
|218
|0.00
|Equity
|Allied Blenders
|Beverages
|0.07
|115
|0.00
|Equity
|JSW Cement
|Cement & Cement Products
|0.07
|545
|0.00
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.07
|2692
|0.00
|Equity
|JBM Auto
|Auto Components
|0.06
|97
|0.00
|Equity
|Tega Inds.
|Industrial Manufacturing
|0.06
|39
|0.00
|Equity
|UCO Bank
|Banks
|0.06
|2451
|0.00
|Equity
|BLS Internat.
|Leisure Services
|0.06
|261
|0.00
|Equity
|Nuvoco Vistas
|Cement & Cement Products
|0.06
|215
|0.00
|Equity
|Newgen Software
|IT - Software
|0.06
|137
|0.00
|Equity
|Railtel Corpn.
|Telecom - Services
|0.06
|209
|0.00
|Equity
|Blue Dart Expres
|Transport Services
|0.06
|13
|0.00
|Equity
|The Bombay Burma
|Food Products
|0.06
|41
|0.00
|Equity
|SignatureGlobal
|Realty
|0.06
|84
|0.00
|Equity
|ITI
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.06
|206
|0.00
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.06
|52
|0.00
|Equity
|SJVN
|Power
|0.06
|834
|0.00
|Equity
|Canara HSBC
|Insurance
|0.06
|431
|0.00
|Equity
|Rites
|Construction
|0.05
|288
|0.00
|Equity
|Travel Food
|Leisure Services
|0.05
|43
|0.00
|Equity
|M R P L
|Petroleum Products
|0.05
|379
|0.00
|Equity
|India Cements
|Cement & Cement Products
|0.05
|148
|0.00
|Equity
|RHI Magnesita
|Industrial Products
|0.05
|145
|0.00
|Equity
|New India Assura
|Insurance
|0.05
|294
|0.00
|Equity
|Tata Tele. Mah.
|Telecom - Services
|0.05
|1221
|0.00
|Equity
|Gallantt Ispat L
|Industrial Products
|0.04
|72
|0.00
|Equity
|Latent View
|IT - Software
|0.04
|175
|0.00
|Equity
|Jain Resource
|Diversified Metals
|0.04
|128
|0.00
|Equity
|Blue Jet Health
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.03
|75
|0.00
|Equity
|C.E. Info System
|IT - Software
|0.02
|37
|0.00
|Equity
|MMTC
|Commercial Services & Supplies
|0.01
|236
|0.00
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