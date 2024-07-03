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BYLD Capital Finance Ltd Company Summary

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(0.00%)
Jun 15, 2026|05:30:00 AM

BYLD Capital Finance Ltd Summary

Avasara Finance Limited was originally incorporated as TRC Financial and Management Services Pvt. Ltd vide Certificate of Incorporation dated 24th May, 1994 issued by Registrar of Companies, N.C.T of Delhi & Haryana. The Company was converted into Public Limited Company during the year and accordingly its name was changed as TRC Financial and Management Services Limited.

On 8th November 1994, the name was again changed to TRC Financial Services Limited, and on 12th January 2022, the Company attained the name as Avasara Finance Limited. The Promoters of the Company is M/s Jupiter Capital Private Limited.The Company is engaged in loan financing activities in India.Main Objects clause of Avasara, as per Memorandum of Association, includes inter comprehensive management, financial and project consultancy services, including arranging for loan syndications, and to engage in the distribution, dealing, and broking of all financial assets, including mutual funds, portfolio management services (PMS), alternative investment funds (AIF), market-linked debentures (MLDs), bonds, corporate deposits, bank deposits, pre-IPO and unlisted shares, structured products, and other financial instruments. By embracing digital platforms, Avasara Finance is making the lending and advisory services more accessible, efficient, and scalable.
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