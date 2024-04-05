Max Earth Resources Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coal India Ltd
COALINDIA
416.7
|13.34
|2,52,055.59
|153.18
|6.48
|345.18
|33.51
Lloyds Metals & Energy Ltd
LLOYDSME
1,842.75
|24.95
|1,01,976.61
|1,526.89
|0.06
|5,353.32
|209.24
NMDC Ltd
NMDC
71.2
|8.42
|62,817.54
|2,007.27
|4.9
|6,795.25
|38.48
KIOCL Ltd
KIOCL
368.5
|0
|22,854.48
|-15.48
|0
|158
|28.56
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
GMDCLTD
475.05
|25.35
|15,262.41
|163.01
|1.98
|906.64
|222.28
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.