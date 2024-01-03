Pace Digitek Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indus Towers Ltd
INDUSTOWER
346.45
|9.87
|96,047.55
|1,734.4
|0
|8,057.6
|120.94
HFCL Ltd
HFCL
72.14
|283
|11,023.46
|-42.34
|0.13
|789.28
|27.46
Tejas Networks Ltd
TEJASNET
588.85
|58.68
|10,303.77
|-193.91
|0.44
|201.93
|217.85
NELCO Ltd
NELCO
858.6
|296.72
|2,031.32
|1.16
|0.11
|46.87
|53.63
GTL Infrastructure Ltd
GTLINFRA
1.5
|0
|1,972.73
|-232.42
|0
|334.53
|-4.84
