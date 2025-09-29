Pace Digitek Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
2,438.78
2,434.49
503.2
405.7
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
2,438.78
2,434.49
503.2
405.7
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
23.42
25.78
11.46
8.25
Total Income
2,462.2
2,460.27
514.66
413.94
Total Expenditure
1,957.07
2,036.52
474.91
377.23
PBIDT
505.13
423.75
39.75
36.71
Interest
115.15
111.91
12.05
10.56
PBDT
389.98
311.84
27.7
26.16
Depreciation
6.05
5.09
5.57
10.38
Minority Interest Before NP
0
0
0
0
Tax
121.98
76.87
6.89
6.46
Deferred Tax
-17.15
0.01
-1.29
-2.18
Reported Profit After Tax
279.1
229.87
16.53
11.5
Minority Interest After NP
11.49
10.44
0
0
Net Profit after Minority Interest
267.61
219.44
16.53
11.5
Extra-ordinary Items
0
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
267.61
219.44
16.53
11.5
EPS (Unit Curr.)
16.3
88.51
0.95
0.73
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
0
Equity
35.69
5
5
5
Public Shareholding (Number)
0
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
PBIDTM(%)
20.71
17.4
7.89
9.04
PBDTM(%)
15.99
12.8
5.5
6.44
PATM(%)
11.44
9.44
3.28
2.83
