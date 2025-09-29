Pace Digitek Ltd Half Yearly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Sept-2024
Gross Sales
1,250.43
1,188.35
Excise Duty
0
0
Net Sales
1,250.43
1,188.35
Other Operating Income
0
0
Other Income
7.43
15.99
Total Income
1,257.86
1,204.34
Total Expenditure
1,052.87
904.2
PBIDT
204.99
300.14
Interest
29.15
86
PBDT
175.84
214.14
Depreciation
2.85
3.2
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
66.24
55.75
Deferred Tax
-20.31
3.16
Reported Profit After Tax
127.07
152.04
Minority Interest After NP
11.49
0
Net Profit after Minority Interest
115.57
152.04
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
115.57
152.04
EPS (Unit Curr.)
6.48
9.19
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
35.69
5.58
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
16.39
25.25
PBDTM(%)
-
-
PATM(%)
10.16
12.79
No Record Found
