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Wiscon Industries Ltd Company Summary

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Nov 4, 2026|04:01:00 PM

Wiscon Industries Ltd Summary

Wiscon Industries Limited was incorporated on September 16, 2022 as Wiscon Industries Limited, a public limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation dated September 16, 2022 issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. The Company engaged in supplying a comprehensive range of consumer electronic products in 2025. The product portfolio includes LED TVs, Air Coolers, Washing Machines and Air Conditioners.

Company is Delhi-based company specializing in a wide range of consumer electronic products. Further it sell Electric Scooters in the name of third-party brand.The Company acquired 100% stake of Dalmia Technologies Limited (DTL), in 2025 making it s wholly owned subsidiary in May 2025. The Company operate its distribution network through Business to Business (B-to-B) and Business to Consumers (B-to-C) platform.

It works out the operations from Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi. Company has filed a Draft Prospectus with SEBI & is planning the IPO for issuing 53, 92,200 Equity Shares of Rs 10 each, which comprise a fresh issue of 43,14,000 equity shares and the offer for sale of 10,78,200 equity shares.
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