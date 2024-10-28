JioBlackRock Short Term Fund Regular G
Summary Info
Fund Name
: Jio BlackRock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Short Term Fund Regular G
AMC
: Jio BlackRock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Short Term Income Funds
Launch Date
: 17-Aug-2026
Fund Manager
: Arun Ramachandran
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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JioBlackRock Short Term Fund Regular G - Nav Details
Nav Date
: 03-Sep-2026
NAV [Rs.]
: 1001.3233
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Short Term Fund Regular G- NAV Chart
JioBlackRock Short Term Fund Regular G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.13
-
-
-
-
-
-
0.13
|Category Avg
-
0.17
2.09
2.58
5.48
7.07
6.18
6.83
|Category Best
0.44
0.66
2.77
4.46
8.3
8.25
10.79
11.79
|Category Worst
-0.63
-0.48
0.15
0.3
3.02
2.76
4.19
0.02
JioBlackRock Short Term Fund Regular G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Short Term Fund Regular G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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