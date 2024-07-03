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Anirit Ventures Ltd Company Summary

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(-2.00%)
Jun 5, 2026|05:30:00 AM

Anirit Ventures Ltd Summary

Anirit Ventures Limited was incorporated on March 10, 1993 as a Public limited company under the name and style of Flora Textiles Limited with Registrar of Companies, Coimbatore. The Company was engaged in the business of trading and job manufacturing business of yarn and fabric since 1993. On September 27, 2024, a majority stake in equity shares of the Company was acquired by Oilmax Energy Private Limited.

Pursuant to the acquisition, name of the Company was changed to Anirit Ventures Limited with effect from December 20, 2024 to align with the new objects of the Company. During FY 2024-25, the focus was on capability and capacity building, strengthening governance, aligning organizational structures, and developing a growth strategy in green energy and advanced materials. Although there were marginal operating revenues during this year, the Company has set a clear vision to achieve scalable and profitable growth in environmentally responsible businesses.

This strategic shift marks the Companys repositioning from its textile operations to becoming a sustainability-driven enterprise focused on the emerging sectors such as of biomass-to-energy and innovation-led advanced materials. The Company has strategically repositioned itself as a forward-looking and sustainability-driven enterprise. Its renewed business focus spans a diversified portfolio including Biomass-to-energy and innovation-led advanced materials, aligned with Indias transition to clean energy.
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