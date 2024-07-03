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Atma Industries Ltd Company Summary

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Jun 22, 2026|05:30:00 AM

Atma Industries Ltd Summary

Jyotirgamya Enterprises Limited, formerly known as Jaykay Enterprises was incorporated on September 25, 1986. Initially, Company was a premier provider of Advanced Defense Technology and Engineering solutions. With over three decades of industry experience, it specialize in the design, development, and manufacture of a broad range of high-tech Defense, Aerospace, SpaceTech & MedTech components.

At present. Company is engaged in the business of trading in Commodities, Metal and Gold, Pharmaceuticals, etc.The Company was a key player in the defense sector, providing high-precision components, subsystems, and systems for various defense and aerospace programs. It has contributed to strategic missile programs through the provision of machined components and subassemblies.

Its proficiency includes systems integration for diverse defense programs, backed by the cutting-edge in-house facilities. It pioneered the future of space exploration with advanced additive manufacturing and CNC machines. The Company harness the power of 3D printing and additive manufacturing to revolutionize the MedTech industry.

Its advanced technologies enable the creation of highly customized medical solutions, improving patient outcomes and enhancing the quality of care.
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