iifl-logo

Atma Industries Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
169.85
(0.00%)
Jun 22, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open169.85
  • Day's High169.85
  • 52 Wk High169.85
  • Prev. Close169.85
  • Day's Low169.85
  • 52 Wk Low 71.25
  • Turnover (lac)0.08
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value12.21
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)39.07
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Atma Industries Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹169.85

Prev. Close

₹169.85

Turnover(Lac.)

₹0.08

Day's High

₹169.85

Day's Low

₹169.85

52 Week's High

₹169.85

52 Week's Low

₹71.25

Book Value

₹12.21

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

39.07

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Atma Industries Ltd Corporate Action

31 Jul 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 31 Jul, 2025

arrow

25 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

Atma Industries Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Atma Industries Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

02 Jul, 2026|08:43 PM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 5.33%

Foreign: 0.00%

Indian: 5.33%

Non-Promoter- 94.67%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 94.67%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Atma Industries Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

2.3

2.3

2.3

2.3

Preference Capital

0.25

0.25

0

0.25

Reserves

0.55

0.56

0.57

0.57

Net Worth

3.1

3.11

2.87

3.12

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Revenue

0

0.3

0.67

0.03

yoy growth (%)

-98.44

-55.3

1,738.98

-87.01

Raw materials

0

-0.29

-0.58

-0.03

As % of sales

94.31

97.05

86.86

96.04

Employee costs

-0.02

-0.08

-0.08

-0.08

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

-0.05

-1.58

-0.04

-0.13

Depreciation

-0.01

-0.02

-0.03

-0.05

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-0.61

-1.18

-0.18

-0.32

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

-98.44

-55.3

1,738.98

-87.01

Op profit growth

-95.46

3,324.01

-74.42

105.09

EBIT growth

-96.59

3,326.17

-66.42

-1,665.33

Net profit growth

-96.57

3,701.35

-67.51

-3,938.38

View Ratios

No Record Found

Atma Industries Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

3,178.2

355.174,08,906.97343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,050.15

333.747,717.1151.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

1,313.9

48.8846,117.89524.310.661,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

279.4

17.2121,408.89288.552.1919,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

467.7

78.1715,213.9264.470.64607.6542.84

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Atma Industries Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Non-Exec & Non-Independent Dir

Alpa Vora

Non Executive Director

Ajay Suresh Yadav

Executive Director

Gopika Raman

Independent Director

Rinku Saini

Company Sec. & Compli. Officer

Rupal Pandey

Managing Director

Balkrishna K Reddy

Registered Office

Unit No FO1 KDKD Corporat Park,

Mathura Road,

Delhi - 110044

Tel: -

Website: http://www.jelglobe.com

Email: jyotirgamyaenterprises@gmail.com

Registrar Office

D-153/A 1st Flr,

Okhla Industrial Are, Phase-I,

New Delhi-110020

Tel: 011 - 26812682 / 83

Website: www.skylinerta.com

Email: admin@skylinerta.com

Summary

Jyotirgamya Enterprises Limited, formerly known as Jaykay Enterprises was incorporated on September 25, 1986. Initially, Company was a premier provider of Advanced Defense Technology and Engineering s...
Read More

Reports by Atma Industries Ltd

Company FAQs

What is the Atma Industries Ltd share price today?

The Atma Industries Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹169.85 today.

What is the Market Cap of Atma Industries Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Atma Industries Ltd is ₹39.07 Cr. as of 22 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Atma Industries Ltd?

The PE and PB ratios of Atma Industries Ltd is 0 and 13.90 as of 22 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Atma Industries Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Atma Industries Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Atma Industries Ltd is ₹71.25 and ₹169.85 as of 22 Jun ‘26

What is the CAGR of Atma Industries Ltd?

Atma Industries Ltd's CAGR for 5 Years at 37.15%, 3 Years at 38.95%, 1 Year at 59.04%, 6 Month at 20.21%, 3 Month at 9.05% and 1 Month at 0.00%.

What is the shareholding pattern of Atma Industries Ltd?

The shareholding pattern of Atma Industries Ltd is as follows:
Promoters - 5.33 %
Institutions - 0.00 %
Public - 94.67 %

QUICKLINKS FOR Atma Industries Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.