Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹169.85
Prev. Close₹169.85
Turnover(Lac.)₹0.08
Day's High₹169.85
Day's Low₹169.85
52 Week's High₹169.85
52 Week's Low₹71.25
Book Value₹12.21
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)39.07
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
2.3
2.3
2.3
2.3
Preference Capital
0.25
0.25
0
0.25
Reserves
0.55
0.56
0.57
0.57
Net Worth
3.1
3.11
2.87
3.12
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
0
0.3
0.67
0.03
yoy growth (%)
-98.44
-55.3
1,738.98
-87.01
Raw materials
0
-0.29
-0.58
-0.03
As % of sales
94.31
97.05
86.86
96.04
Employee costs
-0.02
-0.08
-0.08
-0.08
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
-0.05
-1.58
-0.04
-0.13
Depreciation
-0.01
-0.02
-0.03
-0.05
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-0.61
-1.18
-0.18
-0.32
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
-98.44
-55.3
1,738.98
-87.01
Op profit growth
-95.46
3,324.01
-74.42
105.09
EBIT growth
-96.59
3,326.17
-66.42
-1,665.33
Net profit growth
-96.57
3,701.35
-67.51
-3,938.38
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
3,178.2
|355.17
|4,08,906.97
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,050.15
|333.7
|47,717.11
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,313.9
|48.88
|46,117.89
|524.31
|0.66
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
279.4
|17.21
|21,408.89
|288.55
|2.19
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
467.7
|78.17
|15,213.92
|64.47
|0.64
|607.65
|42.84
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Non-Exec & Non-Independent Dir
Alpa Vora
Non Executive Director
Ajay Suresh Yadav
Executive Director
Gopika Raman
Independent Director
Rinku Saini
Company Sec. & Compli. Officer
Rupal Pandey
Managing Director
Balkrishna K Reddy
Unit No FO1 KDKD Corporat Park,
Mathura Road,
Delhi - 110044
Tel: -
Website: http://www.jelglobe.com
Email: jyotirgamyaenterprises@gmail.com
D-153/A 1st Flr,
Okhla Industrial Are, Phase-I,
New Delhi-110020
Tel: 011 - 26812682 / 83
Website: www.skylinerta.com
Email: admin@skylinerta.com
Summary
Jyotirgamya Enterprises Limited, formerly known as Jaykay Enterprises was incorporated on September 25, 1986. Initially, Company was a premier provider of Advanced Defense Technology and Engineering s...
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Reports by Atma Industries Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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