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Birla Cotsyn India Ltd Company Summary

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(-50.00%)
Mar 8, 2017|09:12:46 PM

Birla Cotsyn India Ltd Summary

The company belongs to the Yash Birla Group (YBG) of companies and was incorporated on 24th September 1941 by Mr. R.D. Birla under the name and style of M/s.

Jamod Ginning Company Private Limited. It was renamed on 8th October 1998 as M/s Birla Agro Private Limited. Subsequently, The company name was changed to Birla Cotsyn (India) Pvt.

Ltd on 9th December 2005 and converted into Public Limited Company.The Company was earlier engaged in Cotton Ginning, Pressing and Oil expelling and after the acquisition of assets of Khamgaon Syntex (I) Ltd at MIDC, Khamgaon with a spindle capacity of 18,304 spindles, with effect from August 2006, has entered into manufacturing of Synthetic yarn.In December 2006, the company entered in to a Joint Venture Agreement with P .B. Bharadwaj Group whereby the promoters equity shall be shared in the ratio of 50:50 between YBG and PBG.The Company is in the process of Setting up of a 36,000 Nos Cotton spindle yarn manufacturing unit and Manufacture of Open End rotor based Cotton yarn, with an installed capacity of 1,728 Rotors and Weaving of Grey Fabric with 114 Looms Manufacture of finished cloth (with installed capacity of 50,000 meters per day) by setting up a Dyeing and Processing unit.
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