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Colab Platforms Ltd Company Summary

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150.55
(-0.99%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Colab Platforms Ltd Summary

Colab Cloud Platforms Limited was erstwhile incorporated as JSG LeasingLimited on October27, 1989. The Company got the Certificate of CommencementofBusiness onMarch24,1984.The Company name was further changed from JSG LeasingLimited to Colab Cloud Platforms Limited on August 18, 2022. Colab Cloud is a tech-based company carrying business of Information Technology and related ancillary services.

It deals in the business of computer hardware and software processing jobwork and trading of shares & securities.The Company has a passionate team of innovators, athletes, and tech enthusiasts to transform the way the world experiences sports. It blend the thrill of competition with the power of technology to create engaging, performance-driven, and community-centered solutions. It is redefining the sports industry by building an integrated digital platform .

It is reinventing sports with a connected digital ecosystem. Apart from these, Company empowers sports organizations, leagues, and communities with infrastructure that drives performance and fan experiences. Whether its smart stadiums, modular sports hubs, or grassroots facilities, Company engineer environments that elevate every aspect of the game.

This data-driven approach ensures every space is optimized for usability, revenue, and impact, putting innovation at the heart of the sporting experience.The Company has incorporated three wholly owned companies: Colab Premier League Pvt. Ltd., Colab Sportz and Gaming Pvt. Ltd.

and Colab Esports Private Limited in FY 2025.
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