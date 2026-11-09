Evonile Pharma Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
SUNPHARMA
1,904.5
|130.93
|4,57,073.31
|871.29
|0.84
|6,056.59
|97.38
Divis Laboratories Ltd
DIVISLAB
11,565.5
|89.3
|3,07,147.15
|1,140
|0.26
|3,647
|676.09
Torrent Pharmaceuticals Ltd
TORNTPHARM
4,780
|93.21
|1,81,625.65
|498
|0.71
|4,063
|479.96
Laurus Labs Ltd
LAURUSLABS
2,454
|126.68
|1,32,376.49
|388.13
|0.08
|2,014.11
|108.87
Zydus Lifesciences Ltd
ZYDUSLIFE
1,215.9
|37.77
|1,21,002.2
|714.5
|0.08
|3,362.3
|235.81
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.