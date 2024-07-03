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June Industries Ltd Company Summary

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Jun 8, 2026|05:30:00 AM

June Industries Ltd Summary

Kashyap Tele-Medicines Limited was erstwhile incorporated under the name Jindal Online.Com Limited on February 20, 1995 by a techno-entrepreneur Dr.Yamunadutt Agarwa. The Company is an associate of Jindal Worldwide Limited which is engaged in the business of manufacturing of Textiles and Textile products since the year 1976. Name of the Company was changed from Jindal Online.Com Limited to Kashyap Tele-Medicines Limited on November 23, 2005.

The Company started from providing knowledge solutions and Karrox training center for manpower requirements in information technology and ERP Softwares to subsequently venture into internet services. Launched in 1999, the Company is one of the leading ISP in Gujarat. It provides value enhanced technical solutions and professional expertise through a host of services.

The Company enable enterprises directly address the pressing need to become fast, innovative and personalized in their response to digital disruption. Using its industry-specific framework, Company adopts a value chain/customer-in view to transform enterprises by harnessing the power of cognitive technologies and rich data resident in enterprises. It introduced disruptive technology to transform legacy environments.

The company develops solutions for various business need. It specialized in developing custom-made software solutions and services in Customer Relation Management, Supply Chain Management. Due to Global Meltdown in IT sector in 2001, the Company deferred its expansion plan.

Their resolution to build a better world with better software manifested into IP led test solutions that has transformed the scope and engagement of Software QA across verticals. Apart from this, the market drove testing approach and helped the clients identify and eliminate redundancies in costs, infrastructure and processes while ensuring smoother and faster applications.
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