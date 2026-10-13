Koiya International Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Avenue Supermarts Ltd
DMART
3,362
|64.75
|2,19,306.46
|803.6
|0
|19,206.18
|418.35
Trent Ltd
TRENT
2,910
|73.99
|1,55,170.6
|531.77
|0.09
|5,666.3
|144.45
Vishal Mega Mart Ltd
VMM
96.2
|69.21
|45,067.86
|173.19
|0
|1,887.31
|15.02
Cartrade Tech Ltd
CARTRADE
3,192.6
|123.55
|15,520.79
|25.74
|0
|78.11
|474.5
Brainbees Solutions Ltd
FIRSTCRY
168.9
|90.81
|8,818.11
|21.59
|0
|678.43
|121.57
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.