Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd Merged Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
1,765.3
|26.41
|51,534.95
|376.96
|0.11
|7,743.55
|422.83
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd
FACT
734.7
|0
|47,588.91
|-61.94
|0
|1,253.4
|20.86
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
CHAMBLFERT
390.3
|7.7
|15,515.26
|703.49
|2.84
|5,027.02
|254.26
Paradeep Phosphates Ltd
PARADEEP
146.41
|13.79
|14,975.46
|392.54
|1.04
|6,124.25
|65.31
Madhya Bharat Agro Products Ltd
MBAPL
170.78
|49.95
|7,746.89
|32.96
|0.06
|416.3
|18.52
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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