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Revati Media Ltd Company Summary

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Jul 22, 2026|12:00:00 AM

Revati Media Ltd Summary

Revati Media Limited was initially incorporated as Revati Organics Limited on May 28, 1993. The name of the Company has been changed from Revati Organics Limited to Revati Media Limited on March 17, 2025, with approval from the Registrar of Companies. The founder of the Company is Mr.

Girish Shah who is Chemical Engineer from UDCT and M.Sc(Tech). Mr. Girish Shah conceived the Project for manufacturing Almond Oil and various range of Inorganic Chemicals and transitioned to the entertainment industry.

Presently, Company is engaged in the business of buying and selling of movie rights.With the financial assistance from Maharashtra State Financial Corporation (MSFC) of Rs. 0.75 Crore, the Company had set up manufacturing unit in Village Gonde Dumale, Taluka Igatpuri, in Thane District, which was backward zone for manufacturing of Almond Oil and various range of Inorganic Chemicals. The Plant operated profitably in 1994-95 and 1995-96, but due to Mr.

Shahs ill health and the introduction of stricter environmental norms, operations could not be sustained, leading to closure and takeover of the plant by MSFC under Section 29 of the State Financial Corporations Act.Thereafter, the management decided to diversify into the entertainment sector and accordingly amended the Main Objects Clause of the Memorandum of Association. The Company is presently in a revival phase, with efforts directed towards strengthening its position in highly competitive market. While the year 2024-25 did not witness any sales, the Management is actively exploring strategic opportunities in acquiring negative rights of feature films, distribution, and other allied ventures.
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