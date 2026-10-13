Triveni Power Transmission Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
16,023
|83.4
|17,127.36
|66.01
|0.22
|853.3
|2,780.71
Skipper Ltd
SKIPPER
532.4
|28.61
|6,486.73
|56.47
|0.02
|1,309.83
|156.25
Tempsens Instruments (India) Ltd
TEMPSENS
591.55
|78.98
|4,959.12
|12.93
|0.05
|101.85
|68.68
Uniparts India Ltd
UNIPARTS
774.25
|21.73
|3,498.4
|23
|4.87
|191.57
|121.92
Thejo Engineering Ltd
THEJO
2,026.2
|34.92
|2,198.04
|15.21
|0.25
|144.38
|291.79
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.