Twinkle Papers Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JK Paper Ltd
JKPAPER
342.65
|24.81
|6,212.89
|82.56
|1.17
|1,807
|274.4
West Coast Paper Mills Ltd
WSTCSTPAPR
496.6
|21.36
|3,280.04
|48.86
|0.6
|707.33
|427.59
KS Smart Technlogies Limited
155.45
|0
|2,550.47
|-0.18
|0
|2.03
|13.52
Seshasayee Paper & Boards Ltd
SESHAPAPER
223.75
|20.81
|1,411.15
|17.39
|0.85
|591.78
|311.24
Andhra Paper Ltd
ANDHRAPAP
63.18
|67.21
|1,256.34
|7.72
|0.79
|527.05
|97.52
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.