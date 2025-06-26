Umang Dairies Ltd Merged Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
2,022.4
|42.45
|4,68,038.58
|2,844
|2.06
|17,399
|209.93
ITC Ltd
ITC
285
|19.23
|3,49,013.77
|4,137.12
|5.21
|18,235.56
|54.26
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,288
|62.08
|2,50,295.2
|1,026.77
|0.92
|6,782.17
|30.92
Varun Beverages Ltd
VBL
433.65
|48.55
|1,47,138.52
|658.53
|0.34
|3,822.45
|55.47
Lenskart Solutions Ltd
LENSKART
723.1
|210.13
|1,25,028.36
|167.85
|0
|1,663.52
|54.42
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.