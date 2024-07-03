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Umang Dairies Ltd Merged Share Price Live

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85.73
(-5.43%)
Jun 26, 2025|05:30:00 AM

Umang Dairies Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.

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Umang Dairies Ltd Merged KEY RATIOS

Sector

FMCG

Open

₹90.3

Prev. Close

₹90.65

Turnover(Lac.)

₹53.96

Day's High

₹92.45

Day's Low

₹83.36

52 Week's High

₹96.8

52 Week's Low

₹82.6

Book Value

₹0

Face Value

₹5

Mkt Cap (₹ Cr.)

188.63

P/E

306.36

EPS

0.28

Divi. Yield

0

Umang Dairies Ltd Merged Corporate Action

9 Jul 2024

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 09 Jul, 2024

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19 May 2025

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

27 Jun 2024

12:00 AM

EGM

arrow

Umang Dairies Ltd(Merged) NEWS AND UPDATE

No Record Found

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Umang Dairies Ltd(Merged) SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:54 AM
Mar-2025Dec-2024Sep-2024Jun-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 74.60%

Foreign: 0.00%

Indian: 74.60%

Non-Promoter- 0.00%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 25.38%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Umang Dairies Ltd Merged FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Equity Capital

11

11

11

11

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

34.08

32.87

35.66

50.88

Net Worth

45.08

43.87

46.66

61.88

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

247.92

244.76

245.28

209.35

yoy growth (%)

1.29

-0.21

17.16

10.77

Raw materials

-158.46

-157.86

-166.98

-151.4

As % of sales

63.91

64.49

68.07

72.32

Employee costs

-21.57

-23.01

-21.8

-15.07

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

6.09

4.06

6.1

2.48

Depreciation

-4.78

-4.29

-3.58

-3.39

Tax paid

-1.99

-1.23

-0.83

-0.83

Working capital

-2.04

-0.5

26.31

-5.9

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

1.29

-0.21

17.16

10.77

Op profit growth

23.38

-14.94

118.38

-59.7

EBIT growth

27.32

-21.49

150.31

-67.63

Net profit growth

44.88

-46.3

219.44

-78.01

View Ratios

No Record Found

Umang Dairies Ltd Merged Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Hindustan Unilever Ltd

HINDUNILVR

2,110.1

32.474,95,575.792,9301.9415,599209.49

Nestle India Ltd

NESTLEIND

1,398.9

78.272,69,857.951,114.110.866,723.7527.53

Varun Beverages Ltd

VBL

522.15

63.331,76,505.12787.910.294,500.5555.47

Britannia Industries Ltd

BRITANNIA

5,078.5

47.761,22,340.62685.471.784,512.36192.68

Marico Ltd

MARICO

809

54.091,04,988.73360.52,20544.73

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Umang Dairies Ltd Merged

Management

Register Office

Registrar Office

Non-Executive & Non-Independent Director

D B Doda

Company Sec. & Compli. Officer

Pankaj Kamra

Non Executive & Independent Director

Amar Singh Mehta

Non-Executive & Non-Independent Director

Virupakshan Kumaraswamy

Non Executive & Independent Director

Rajiv Sheopuri

Non Executive & Independent Director

R C Surana

Non-Executive & Non-Independent Director

Poonam Singh

Registered Office

Gajraula-Hasanpur Road,

Jyotiba Phule Nagar Amroha,

Uttar Pradesh - 244235

Tel: 91-05924-252491-2

Website: http://www.umangdairies.com

Email: sharesumang@jkmail.com; csudl@jkmail.com; umang@jk

Registrar Office

T-34 2nd Floor,

Okhla Industrial Are, Phase II,

New Delhi - 110020

Tel: 91-011-26387281/83

Website: www.masserv.com

Email: info@massere.com

Summary

Umang Dairies Limited was initially incorporated as J K Dairy & Foods Limited in December 1992 and was promoted by Straw Products and J K Industries. The Company processes milk and manufactures ghee, ...
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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