Umang Dairies Ltd Merged has been delisted from the stock exchange.
Invest wise with Expert advice
SectorFMCG
Open₹90.3
Prev. Close₹90.65
Turnover(Lac.)₹53.96
Day's High₹92.45
Day's Low₹83.36
52 Week's High₹96.8
52 Week's Low₹82.6
Book Value₹0
Face Value₹5
Mkt Cap (₹ Cr.)188.63
P/E306.36
EPS0.28
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
11
11
11
11
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
34.08
32.87
35.66
50.88
Net Worth
45.08
43.87
46.66
61.88
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
247.92
244.76
245.28
209.35
yoy growth (%)
1.29
-0.21
17.16
10.77
Raw materials
-158.46
-157.86
-166.98
-151.4
As % of sales
63.91
64.49
68.07
72.32
Employee costs
-21.57
-23.01
-21.8
-15.07
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
6.09
4.06
6.1
2.48
Depreciation
-4.78
-4.29
-3.58
-3.39
Tax paid
-1.99
-1.23
-0.83
-0.83
Working capital
-2.04
-0.5
26.31
-5.9
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
1.29
-0.21
17.16
10.77
Op profit growth
23.38
-14.94
118.38
-59.7
EBIT growth
27.32
-21.49
150.31
-67.63
Net profit growth
44.88
-46.3
219.44
-78.01
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
2,110.1
|32.47
|4,95,575.79
|2,930
|1.94
|15,599
|209.49
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,398.9
|78.27
|2,69,857.95
|1,114.11
|0.86
|6,723.75
|27.53
Varun Beverages Ltd
VBL
522.15
|63.33
|1,76,505.12
|787.91
|0.29
|4,500.55
|55.47
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
5,078.5
|47.76
|1,22,340.62
|685.47
|1.78
|4,512.36
|192.68
Marico Ltd
MARICO
809
|54.09
|1,04,988.7
|336
|0.5
|2,205
|44.73
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Non-Executive & Non-Independent Director
D B Doda
Company Sec. & Compli. Officer
Pankaj Kamra
Non Executive & Independent Director
Amar Singh Mehta
Non-Executive & Non-Independent Director
Virupakshan Kumaraswamy
Non Executive & Independent Director
Rajiv Sheopuri
Non Executive & Independent Director
R C Surana
Non-Executive & Non-Independent Director
Poonam Singh
Gajraula-Hasanpur Road,
Jyotiba Phule Nagar Amroha,
Uttar Pradesh - 244235
Tel: 91-05924-252491-2
Website: http://www.umangdairies.com
Email: sharesumang@jkmail.com; csudl@jkmail.com; umang@jk
T-34 2nd Floor,
Okhla Industrial Are, Phase II,
New Delhi - 110020
Tel: 91-011-26387281/83
Website: www.masserv.com
Email: info@massere.com
Summary
Umang Dairies Limited was initially incorporated as J K Dairy & Foods Limited in December 1992 and was promoted by Straw Products and J K Industries. The Company processes milk and manufactures ghee, ...
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Reports by Umang Dairies Ltd Merged
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.