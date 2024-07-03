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Agribio Spirits Ltd Company Summary

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288.3
(-0.55%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Agribio Spirits Ltd Summary

Agribio Spirits Limited, was initially incorporated as M/s Giri Finance & Trading Limited on June 6, 1975. The name of the Company was changed to Beekay Niryat Limited on 4th May, 2001, pursuant to Scheme of Amalgamation dated 15th January, 2001 with 9 Companies and later was changed to Agribio Spirits Limited on November 15, 2024. The main business of the Company is export of lather, jute, handicraft and trading of commodities.The Company acquired 34.45% stake in Agribiotech Industries Limited in 2023.

It ventured into Alcohol manufacturing business through partnership in Pioneer Spirits LLP by acquiring controlling stake of 23%. Also, the Company is sourcing and supplying rice to major distilleries in North India.In FY 2024-25, Agribiotech Industries Limited got merged with the Company through the Scheme of Amalgamation w.e.f. October 1, 2024.
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