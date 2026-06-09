Agribio Spirits Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.