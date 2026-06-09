Allcargo Terminals Ltd Partly Paidup Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS
1,805
|221.86
|4,16,071.97
|198.83
|0.42
|2,772.64
|267.68
JSW Infrastructure Ltd
JSWINFRA
268.45
|331.3
|56,353.54
|-56.62
|0.33
|154.15
|24.65
Gujarat Pipavav Port Ltd
GPPL
153.34
|15.26
|7,413.55
|140.01
|3.26
|317.21
|44.58
Allcargo Terminals Ltd
ATL
24.03
|15.25
|646.75
|14.76
|0
|146.56
|14.07
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.