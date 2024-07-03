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ARC Finance Ltd Company Summary

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0.56
(-3.45%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

ARC Finance Ltd Summary

ARC Finance Limited was originally incorporated with the Registrar of Companies on March 23, 1982 as ARC Modellors & Services Limited. The name was changed to ARC Finance Limited dated 19th February, 1993. The Company is registered with the RBI to carry out NBFC activities dated 13 April, 1998.

It is engaged in the business of lending and offer variety of financial services. During the year 2015, the Company in addition to its activities of manufacturing and trading in agricultural and other products, also undertook financial and investment activities.
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