Avax Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Grasim Industries Ltd
GRASIM
2,963.45
|239.37
|2,01,673.37
|246.65
|0.34
|11,794.71
|812.25
Welspun Living Ltd
WELSPUNLIV
219.2
|63.72
|20,708.98
|108.67
|0.05
|2,163.43
|43.13
Vardhman Textiles Ltd
VTL
486.7
|17.11
|14,093.7
|285.06
|1.03
|2,648.18
|351.81
Arvind Ltd
ARVIND
491.15
|47.5
|13,361.28
|108.27
|0.88
|2,145.72
|133.09
Trident Ltd
TRIDENT
21.18
|27.87
|10,793.23
|152.93
|2.36
|1,781.68
|7.98
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.