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Blue Pearl Agriventures Ltd Company Summary

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12.48
(-4.51%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Blue Pearl Agriventures Ltd Summary

Blue Pearl Agriventures Limited, formerly known as E-WHA Foam India Limited was incorporated in 1992 as public limited Company in Mumbai, Maharashtra. The name of the Company was changed from E-Wha Foam India Limited to Blue Pearl Texspin Limited on November 8, 2012 and further changed from Blue Pearl Texspin Limited to Blue Pearl Agriventures Limited on May 16, 2024.The Company was promoted by Navinchandra Chunilal Shah, Ajay Bhupatrai Shah and Jayant Shah. The Company came out with a public issue in August 1994 to part finance the project of setting up unit in Goa to produce 1500 tpa polyethylene foam products.

It has a technical cum financial collaboration with E- Wha Foam Korea Co., South Korea. Presently, Company is engaged in the preparing, manufacturing, processing, marketing, trading, import, export, improving, selling and dealing in all kinds of agro/agri/food products including spices, oil seeds, grains, vegetables, herbs, pickles and other items derived from agricultural, farming or relevant activities. In 1994-95, the company implemented its non-cross linked polyethylene foam project at Goa.

It started production of all varieties of expanded polyethylene foam sheets and other value added products like hoses, nets, rods and laminated sheets. During the same period, it also got an initial export order from Korea for laminated mats. In 1995-96, it developed a new grade of polyethylene foam for water proofing application.

Later in year 2012, Company started the textile business which differed from earlier business of manufacturing of foam and other foam based products.
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