iifl-logo

Castora Agri Commodities Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
16.81
(-4.97%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Castora Agri Commodities Ltd Summary

Gopal Iron & Steels Co. (Gujarat) Limited (GISCO) was established in 1994. The Company was converted into a Public Limited Company in 1995 and since then it is known as Gopal Iron & Steels Co.

(Gujarat) Limited. Promoted by Harsh Bhaveshbhai Patel, the Company is engaged in the manufacturing of SS/MS Bars, MS Sections, ERW Pipes and other iron and steel items.Over the years, GISCO has been continuously upgrading with latest technology and infrastructure. GISCO has earned the status of preferred steel manufacturer for traders, customers, engineering, construction, infrastructure and other primary industry.

To part finance this project, it came out with a public issue of Rs 6.52 crores in April 96.The Company continuously pursues new grounds in the area of steel manufacturing and at present is engaged in manufacture of Sections like Beams, Channels, Angles and Bars like Flats, Round, Square etc. Recently, it installed fully automatic with State-of-art technology Tube Mill for manufacturing of ERW MS, SS and Galvanized Round, Square and Rectangular Hollow Tubes under the name of GOPAL brand and started the commercial production of the above said project during the year 1996-97.To save the environment, to boost up the concept of Green Gujarat and to save the power cost, Company has set up own power generating SUZLON make Wind Turbine Generating Unit in 2006 at Lamba, Jamnagar, Gujarat and since working.In FY 2024, the Company set up a steel plant in Bhavnagar, Gujarat.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.