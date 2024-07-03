iifl-logo

Citizen Solar Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
297
(1.37%)
Jul 15, 2026|09:31:00 PM

Citizen Solar Ltd Summary

Citizen Infoline Limited wasincorporated on14 November, 1994. The Company has been engaged in providing an online local search engine with directory and print media services to connect consumers and merchants. It has variousbranches across the state of Gujarat.The emergence of digital and online media has brought about a significant change in the core business model of the publishing industry.

The change in technology and consumer behavior has given to new opportunities and challenges for traditional publishers.Company held an NCLT-convened meeting of equity shareholders on September 3, 2025 where the Scheme of Amalgamation with Citizen Solar Private Limited was approved by the requisite majority. The repaid expansion of digital media has driven publishers to reduce costs and streamline their operations. Also, the pressure on publisher has increased as a growing number of consumers prefer access to online content.

Publishers are now finding innovative ways to deliver content to users. Some of the emerging trends in the publishing industry include electronic books (eBooks), podcasts, blogs, mobile publishing, and self-publishing. Some publishers also started focusing on new opportunities such as user-generated content and online communities.

The print and publishing industry has been profoundly altered by the digital media revolution.The Company develop innovative products and services that attract customers and address inefficiencies in the Indian advertising sector. It increases the market share in Indias expanding Yellow Pages & online industry by focusing on quality and delivering high quality customer service. It further focuses on high earnings growth with low volatility.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.