Cosmic Energy & Motors Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,705
|90.24
|3,50,538.42
|1,224.45
|0.05
|5,967.57
|578.52
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,221.25
|28.74
|41,426.78
|339.64
|0.74
|1,679.3
|112.76
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
903.65
|271.83
|40,351.75
|28.69
|0
|176.36
|42.7
Redington Ltd
REDINGTON
366.6
|19.21
|26,216.81
|321.01
|1.79
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
461.4
|62.41
|14,913.98
|84.31
|0.65
|696.32
|42.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.