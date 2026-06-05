Dhanuka Infra Realty Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Mahindra Lifespace Developers Ltd
MAHLIFE
334.45
|95.24
|7,132.05
|29.56
|1.05
|550.36
|143.47
Man Infraconstruction Ltd
MANINFRA
111.33
|28.97
|4,490.79
|33.35
|0.65
|64.81
|52.03
PSP Projects Ltd
PSPPROJECT
852.6
|63.46
|3,363.21
|21.15
|0
|1,011.78
|317.97
M & B Engineering Ltd
MBEL
270.35
|19.44
|1,545.57
|19.28
|0.37
|314.31
|114.78
B.L.Kashyap & Sons Ltd
BLKASHYAP
52.95
|26.23
|1,194.61
|-7.27
|0
|361.8
|32.61
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.