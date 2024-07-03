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DMR Engineering Ltd Company Summary

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Jun 5, 2026|05:30:00 AM

DMR Engineering Ltd Summary

DMR Hydroengineering &Infrastrutures Limited is an integrated engineering consulting Company that offers Concepts to Commissioning solutions in diverse engineering areas since 2009. The Company was incorporated as Private Limited Company under the name DMR Hydroengineering & Infrastructures Private Limited dated December 15, 2009. Subsequently, the Company got converted the status into a Public Limited changing the name of the Company as DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited on January 22, 2019 issued by the Registrar of Companies, Delhi.In November 2021, the Company made an IPO of 9,96,000 Equity Shares by raising funds aggregating to Rs.

2.09 Crore, comprising a Fresh Issue of 7,98,000 Equity Shares aggregating to Rs 1.68 Crore and 1,98,000 Offer for Sale of Equity Shares aggregating to Rs. 0.41 Crore. Company incorporated a new wholly owned subsidiary company i.e.

DMR Consulting Inc. w.e.f. August 05, 2022The Company is engaged in engineering consultancy services to several infrastructure sectors including Hydropower include small Hydro, Renewable, Water Resource, Dams, barrages& weirs, Roads and Railway tunnels, Mining, Urban Infrastructure.

It operates in the business of providing engineering consultancy and due diligence services to hydropower, dams, roads and railway tunnels. The consulting services of the Company are focused on building innovative solutions to address needs of clients, who are EPC agencies/PSU clients/ IPP clients/ other consultants. The Company has done done several assignments as lender Independent Engineers (LIE) with IREDA.

It also acquired controlling stake in DM Consulting Engineers Private Limited in 2025.
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