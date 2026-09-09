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Fly-Hi Maritime Travels Ltd Company Summary

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73.7
(-4.96%)
Sep 9, 2026|04:01:00 PM

Fly-Hi Maritime Travels Ltd Summary

Fly-Hi Maritime Travels Limited was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of Fly-Hi Maritime Travels Private Limited on September 29, 2021 with the Central Registration Centre. Further, Company was converted into public limited and the name of the company was changed to Fly-Hi Maritime Travels Limited dated December 08, 2025 issued by the RoC, Central Processing Centre.Company manages end to end travel arrangements for crew of commercial shipping companies, ensuring that the crew members move seamlessly from their home country to the port of boarding. It manage their airline tickets, ground travel, hotel stay, visa application etc until they reach the desired port of boarding.

Every movement of the crew members directly impacts the vessel schedules, compliances and operations. The role of the Company is to absorb this complexity on behalf of shipping companies by planning and making completed travel arrangements for crew members and 24/7 support during their travel from their home country to port of boarding. Modern shipping fleets operate with crew of mixed nationalities and therefore each crew member have a travel itinerary to ensure their arrival to the port of boarding as per the desired time and schedule.

It work with commercial shipping companies to move their crew from more than 7 countries and to the port of boarding, Company has commercial shipping companies as its customers from over 6 countries.
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