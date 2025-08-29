|Purpose
|AGM Date
|Announcement Date
|AGM
|25 Sep 2025
|29 Aug 2025
|AGM 25/09/2025 In terms of Regulation 30 read with schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose the notice convening 58th AGM of Bangalore Fort Farms Limited scheduled to be held on Thursday, 25.09.2025 at 11 AM through VC/OAVM. The cut off date as per Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is 18.09.2025 and the books of the Company shall remain closed from 19.09.2025 to 25.09.2025. The Register of Members and the Share Transfer books would remain closed from Friday, 19th September, 2025 to Thursday 25th September 2025 for the purpose of Annual General Meeting. With reference to the Notice dated 29.08.2025 convening the 58th AGM of the Company to be held on 26.09.2025 shareholders are hereby informed that an addition has been made to the Explanatory Statement of Item No.9 - Change of the name of the Company on page no.32 . (As Per BSE Announcement Dated on: 01/09/2025) IN CONTINUATION OF OUR LETTER DATED 25TH SEPTEMBER 2025, ENCLOSING THEREIN THE PROCEEDINGS OF 58TH ANNUAL GENERAL MEETING HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS, PLEASE FIND ENCLOSED FURTHER 1. THE SCRUTINIZERS REPORT IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 108 OF THE COMPANIES ACT 2013 READ WITH RULE 20 OF THE COMPANIES(MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) RULES 2014 AS RECEIVED FROM M/S RAHUL SRIVASTAVA AND CO. COMPANY SECRETARIES THE SCRUTINIZER APPOINTED FOR THAT PURPOSE 2.THE VOTING RESULT OF THE 58TH AGM OF THE COMPANY IN THE FORMAT AS PRESCRIBED UNDER REGULATION 44(3) OF SEBI LODR REGULATIONS, 2015. IN TERMS OF REGULATION 30 READ WITH SCHEDULE III OF THE SEBI LODR REGULATIONS 2015, KINDLY BE ADVISED, FURTHER TO OUR LETTER DATED 29TH AUGUST 2025, IN COMPLIANCE WITH THE VARIOUS CIRCULARS ISSUED BY MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS(MCA) AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI), THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AS CONVENED WAS HELD ON 25TH SEPTEMBER 2025 FROM 11:00A.M. ONWARDS THROUGH TWO WAY VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VIDEO MEANS FACILITY USING NSDL VIRTUAL MEETING PLATFORM. THIS IS IN FURTHERENCE TO OUR LETTER DATED 25TH SEPTEMBER, 2025 ,WE HEREBY INFORM THAT THE SHREHOLDERS OF THE COMPANY AT THE 58TH AGM OF THE COMPANY HAS APPROVED : 1.THE RE-DESIGNATION OF MR. MAHENDRA SINGH FROM MANAGING DIRECTOR TO WHOLE TIME DIRECTOR 2. APPOINTMNET OF MR. DEEPAK KANDOI AS MANAGIND DIRECTOR OF THE COMPANY ,3. THE APPOINTMENT OF MR, PRANAY TANDON, MR. RAJAT SHARMA AND MS. NIMISHA AS INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY. THIS IN FURTHERANCE TO OUR LETTER DATED 25TH SEPTEMBER,2025, AND PURSUANT TO THE REPORT SUBMITTED BY THE SCRUTINIZER, WE HEREBY INFORM THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AT THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING HAVE 1. APPROVED THE RE-DESIGNATION OF MR. MAHENDRA SINGH FROM MANAGING DIRECTOR TO WHOLE TIME DIRECTOR. 2. APPROVED THE APPOINTMENT OF MR. DEEPAK KANDOI AS THE MANAGING DIRECTOR. 3.APPROVED THE APPOINTMENT OF MR. PRANAY TANDON AS INDEPENDENT DIRECTOR. 4. APPROVED THE APPOINTMENT OF MR RAJAT SHARMA AS INDEPENDENT DIRECTOR. 5. APPROVED THE APPOINTMENT OF MS. NIMISHA SRIVASTAVA AS INDEPENDENT DIRECTOR. (As Per BSE Announcement Dated on 25.09.2025)
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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