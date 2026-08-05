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Gulf Lloyds India Ltd Company Summary

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59.91
(-5.00%)
Aug 7, 2026|12:00:00 AM

Gulf Lloyds India Ltd Summary

Gulf Lloyds (India) Limited was originally incorporated as Gulf Lloyads Industrial Services (India) Private Limited dated September 26, 2014, with the Assistant Registrar of Companies, Gujarat. Subsequently, the name of the company was changed to Gulf Lloyds Industrial Services (India) Private Limited and again was changed to Gulf Lloyds (India) Private Limited on September 10, 2024. Thereafter, the name of the Company was changed to Gulf Lloyds (India) Limited vide fresh Certificate of Incorporation obtained from the Central Processing Centre on January 20, 2025.

The Company is engaged in providing inspection, verification, auditing, training and certification for government bodies, public sectorenterprises, and private organizations engaged in infrastructure, industrial, and engineering activities and the testing services to clients operating across various industries. The services provided by them involve examining materials, equipment, structures, processes or systems and issuing inspection reports, test results or certifications based on their observations and professional assessment.The business as a third-party inspection and testing service provider relies significantly on the use of specialized inspection instruments, testing equipment and measurement devices. The accuracy and reliability of the inspection results generated by such equipment depend on periodic calibration, maintenance and adherence to prescribed technical standards.

Company has filed a Draft Prospectus with SEBI &is planning the fresh issue of 18,20,000 Equity Shares through IPO.
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